Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, ngày 23/10, tại thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Lễ đón chính thức và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever - Ảnh: TTXVN

Trong không khí cởi mở, chân thành và tin cậy, Thủ tướng Bart De Wever nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp nối thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ tới Việt Nam vào tháng 4/2025, tạo xung lực mới mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hai nước.

Thủ tướng Bỉ đánh giá cao vị thế, vai trò ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên trường quốc tế; chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội ấn tượng của Việt Nam; khẳng định Bỉ coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn mở rộng hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và lợi ích chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm mà lãnh đạo và nhân dân Bỉ đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò trung tâm và vị thế quan trọng của Bỉ trong Liên minh châu Âu (EU), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ hiệu quả của Chính phủ Liên bang và các vùng của Bỉ dành cho Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc Hạ viện Liên bang Bỉ là nghị viện đầu tiên trên thế giới thông qua Nghị quyết hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (tháng 10/2023), thể hiện tình cảm hữu nghị, sự sẻ chia và tinh thần nhân đạo sâu sắc của nhân dân Bỉ.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, thực chất của quan hệ Việt Nam-Bỉ trên nhiều phương diện, nhất là những kết quả nổi bật kể từ khi hai nước thiết lập Đối tác chiến lược về nông nghiệp năm 2018.

Hai bên nhất trí cần tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi, tìm hiểu mối quan tâm, nhu cầu của nhau để mở rộng quy mô hợp tác, quyết tâm hướng tới đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Về chính trị-ngoại giao và quốc phòng-an ninh, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao trên tất cả các kênh; triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có; đẩy mạnh kết nối đa dạng giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với Chính phủ Liên bang và các vùng của Bỉ nhằm sớm hiện thực hóa việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Thủ tướng Bỉ Bart De Wever - Ảnh: TTXVN

Hai bên thống nhất đưa hợp tác quốc phòng-an ninh trở thành một trụ cột quan trọng trong khuôn khổ quan hệ mới, với trọng tâm là mở rộng hợp tác đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hợp tác thực thi pháp luật, chia sẻ thông tin...

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên thống nhất cần tạo ra những bước đột phá mới, đẩy mạnh các dự án hợp tác quy mô lớn, mang tính chiến lược trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh truyền thống và Việt Nam có nhu cầu cấp thiết như phát triển cảng biển, chuỗi logistics thông minh, năng lượng xanh, khu công nghiệp sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bỉ khuyến khích các tập đoàn lớn mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam cam kết mạnh mẽ trong việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn cho các doanh nghiệp Bỉ hoạt động lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Bỉ tiếp tục ủng hộ quan hệ Việt Nam-EU, tận dụng tối đa lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" IUU đối với hải sản Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm rằng khoa học-công nghệ là lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác lớn; nhất trí đẩy mạnh các dự án nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ, hợp tác trong các ngành công nghệ chiến lược và công nghệ mới nổi như công nghệ sinh học, dược phẩm, y tế, chip bán dẫn.

Khẳng định tầm quan trọng của hợp tác giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân, hai nhà lãnh đạo cho rằng sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước chính là động lực để thúc đẩy quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Trên cơ sở đó, hai nhà lãnh đạo thống nhất mở rộng liên kết giáo dục, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch và hợp tác thiết thực giữa các địa phương Việt Nam và Bỉ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ Bỉ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý và an sinh xã hội để cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ ổn định cuộc sống, hội nhập tốt, tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội sở tại và làm cầu nối vững chắc cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không; đề cao chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế; ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) và trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU.

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Bỉ, đưa quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chuyển lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, mời Thủ tướng Bỉ Bart De Wever sang thăm Việt Nam. Thủ tướng Bỉ trân trọng cảm ơn và vui vẻ nhận lời, bày tỏ mong muốn sớm sang thăm Việt Nam./.