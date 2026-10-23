Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, chiều 22/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đi thăm Cảng Antwerp-Bruges ở vùng Flanders, tỉnh Antwerp.

Cảng Antwerp-Bruges là cảng lớn thứ hai ở châu Âu, giữ vai trò là một trong những đầu mối quan trọng của thương mại và công nghiệp quốc tế. Hiện có khoảng 1.400 doanh nghiệp hoạt động trong khu vực cảng với 162.000 lao động. Cảng trực tiếp đóng góp khoảng 4,5% GDP của Bỉ.

Antwerp-Bruges có cơ cấu hàng hóa đa dạng, bao gồm container, hàng tổng hợp, bách hóa, hàng rời, hàng lỏng, hàng RORO và hành khách du lịch. Trong đó, cảng có thế mạnh nổi bật về hàng bách hóa, hàng thép; là trung tâm xử lý, phân phối ô-tô và phương tiện cơ giới quy mô lớn; đồng thời sở hữu cụm công nghiệp hóa chất tích hợp lớn nhất châu Âu tại khu vực Antwerp.

Hợp tác giữa Việt Nam và vùng Flanders trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy đã được vun đắp qua nhiều thập kỷ, trên nền tảng Hiệp định Hợp tác hữu nghị năm 1995 và các văn kiện hợp tác được ký kết trong từng giai đoạn. Các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm được triển khai thường xuyên đã trở thành cầu nối quan trọng giữa các cơ quan, chuyên gia và doanh nghiệp của hai bên.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và những chia sẻ rất thiết thực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, những thành tựu và kinh nghiệm của Flanders trong phát triển cảng biển, kết nối vận tải đa phương thức, logistics, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực là những kinh nghiệm quý báu mà Việt Nam rất quan tâm và mong muốn tiếp tục học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam có vai trò tích cực trong việc duy trì và thúc đẩy hợp tác, nhất là thông qua việc tham mưu, phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo hằng năm cho đội ngũ cán bộ Việt Nam, cũng như tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn, hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm về cảng biển, logistics, cảng xanh và vận tải bền vững. Những kết quả hợp tác là tài sản quý báu của quan hệ Việt Nam-Flanders và cần được tiếp tục phát huy trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo cảng Antwerp-Bruges đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm cảng. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trong đó cảng biển và logistics có vị trí đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế biển, thúc đẩy thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Việt Nam hướng tới xây dựng hệ thống cảng biển hiện đại, xanh, thông minh, tăng cường kết nối cảng biển với đường thủy nội địa, đường sắt và các phương thức vận tải khác, từng bước nâng cao hiệu quả kết nối với các chuỗi cung ứng và mạng lưới thương mại toàn cầu.

Trong định hướng đó, Việt Nam mong muốn hợp tác với Bỉ và vùng Flanders ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với những chương trình, dự án cụ thể. Khi các tuyến kết nối này ngày càng được tăng cường, hàng hóa của Việt Nam sẽ có thêm những điều kiện thuận lợi để tiếp cận thị trường Bỉ và châu Âu; đồng thời hàng hóa, công nghệ, dịch vụ và các cơ hội đầu tư từ châu Âu cũng sẽ đến với Việt Nam thuận lợi hơn.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan hữu quan của hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả các khuôn khổ hợp tác hiện có, chủ động nghiên cứu những chương trình hợp tác mới, cụ thể và có tính dài hạn.

Hai bên có thể tập trung vào những lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ cho nhau như quy hoạch và quản lý cảng biển, kết nối cảng biển đường thủy-đường sắt, logistics và chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, phát triển cảng xanh, giảm phát thải, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo của hai bên tiếp tục gặp gỡ, trao đổi thường xuyên hơn, hiểu nhau hơn và cùng nhau tìm kiếm những cơ hội hợp tác cụ thể, tạo nên nền tảng bền vững cho quan hệ hợp tác lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với nền tảng hợp tác tốt đẹp đã được xây dựng, với tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho nhau, Việt Nam và Vương quốc Bỉ, vùng Flanders sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn. Việt Nam tiếp tục là người bạn tin cậy, đối tác tích cực của Bỉ và Flanders, cùng nhau thúc đẩy kết nối, mở rộng thương mại, tăng cường hợp tác và đóng góp thiết thực vào sự phát triển, thịnh vượng của hai nước cũng như của quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu.

* Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Cảng Antwerp-Bruges về khung hợp tác toàn diện, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hàng hải, cảng biển và logistics, đồng thời tăng cường kết nối thương mại giữa Việt Nam, Bỉ và châu Âu.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên tập trung trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và nghiên cứu các giải pháp phát triển cửa ngõ logistics, tăng cường kết nối thương mại và hàng hải giữa Việt Nam, Bỉ và châu Âu. Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm còn bao gồm phát triển cảng xanh, cảng thông minh, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, khai thác cảng; tăng cường kết nối vận tải đa phương thức nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh của cảng biển.

Thông qua thỏa thuận, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Cảng Antwerp-Bruges hướng tới tăng cường trao đổi chuyên môn, thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể và khai thác hiệu quả thế mạnh của mỗi bên. Đây là bước triển khai quan hệ hợp tác theo hướng thực chất, góp phần nâng cao năng lực quản lý, khai thác cảng, mở rộng kết nối logistics và tăng cường liên kết hàng hải, thương mại giữa Việt Nam và châu Âu.

* Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Mỹ thuật Hoàng gia Antwerp, bảo tàng nghệ thuật lớn nhất và cổ kính nhất tại vùng Flanders (Vương quốc Bỉ) và dự chiêu đãi của Thống đốc tỉnh Antwerp Cathy Berx.