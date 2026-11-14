Chuẩn bị tổ chức Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Quảng Ninh lần thứ VI

Ngày 14/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức hội nghị Ban Thường vụ và Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2020–2026, nhằm rà soát, thảo luận và thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026–2031. Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Ánh chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Quảng Ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung chuẩn bị cho Đại hội lần thứ VI, gồm dự thảo báo cáo chính trị, đề án tổ chức Đại hội, đề án nhân sự, phương án thông tin, tuyên truyền, công tác hậu cần và một số nội dung liên quan. Các ý kiến tại hội nghị là cơ sở để Liên hiệp tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, văn kiện Đại hội, bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ và có chất lượng. Trên cơ sở đó, hồ sơ sẽ được trình cơ quan cấp trên xem xét, thẩm định theo quy định.

Đại hội dự kiến tổ chức ngày 11/12/2026, với 230 đại biểu được triệu tập. Đại hội sẽ đánh giá toàn diện kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020–2026, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2026–2031. Đây là cơ sở để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đầu mối trong triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, góp phần mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế, tăng cường giao lưu nhân dân và quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Ninh đến bạn bè quốc tế.