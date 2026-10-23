Kiện toàn công tác cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố

Sáng 23/10, Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Quảng Ninh khóa V, nhiệm kỳ 2020-2026 tiến hành Kỳ họp thứ 10 để kiện toàn công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố dự và chủ trì.

Hội nghị thống nhất cao bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Quảng Ninh khóa V, nhiệm kỳ 2020-2026.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Quảng Ninh khóa V, nhiệm kỳ 2020-2026 đã thông qua tờ trình về việc cho thôi tham gia Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên hiệp đối với 8 đồng chí do nghỉ hưu theo chế độ hoặc chuyển công tác mới. Trong đó, có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch và Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Quảng Ninh khóa V, nhiệm kỳ 2020-2026.

Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Quảng Ninh khóa V, nhiệm kỳ 2020-2026 cũng thống nhất bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp đối với đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; bầu bổ sung Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp đối với đồng chí Hoàng Đức Hạnh, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố.