Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt và Thống đốc một số địa phương

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 10/11, tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt và Thống đốc một số địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Nikai Toshihiro, nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt; bà Koike Yuriko, Thống đốc Tokyo; ông Hanazumi Hideyo, Thống đốc tỉnh Niigata; ông Nagasaki Kotaro, Thống đốc tỉnh Yamanashi; ông Ichimi Katsuyuki, Thống đốc tỉnh Mie; ông Miyazaki Izumi, Thống đốc tỉnh Wakayama.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, thực chất trên nhiều lĩnh vực; nhấn mạnh Nhật Bản tiếp tục là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam với sự tin cậy chính trị cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Nikai Toshihiro. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp, chân thành của nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Nikai Toshihiro và Thống đốc các địa phương của Nhật Bản đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Nikai Toshihiro và các Thống đốc, chính quyền các địa phương của Nhật Bản trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững, giao lưu nhân dân, góp phần vun đắp nền tảng vững chắc cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.

Hoan nghênh hoạt động hợp tác giữa các địa phương hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đã sắp xếp đơn vị hành chính nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, phát huy nguồn lực đất đai, điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực, thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển mới. Việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương góp phần tạo chuyển biến và cơ hội mới trong liên kết, hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt và Thống đốc một số địa phương của Nhật Bản chào mừng chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; đánh giá cao việc hai bên ra Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam-Nhật Bản, mở ra cho quan hệ hai nước một giai đoạn phát triển mới thực chất, toàn diện, hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Bày tỏ khâm phục về sự đổi mới, năng động của nền kinh tế Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt và Thống đốc các địa phương Nhật Bản mong muốn có nhiều doanh nghiệp tại các địa phương hợp tác đầu tư mang lại lợi ích cho nhân hai nước, đồng thời mong muốn tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu; khẳng định sẽ ủng hộ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa như du lịch, phát triển công nghệ trong nông nghiệp; lao động, nông nghiệp, khoa học công nghệ, năng lượng, giao lưu các địa phương và nhân dân.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Nikai Toshihiro và Thống đốc một số địa phương của Nhật Bản tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với các địa phương Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực mới như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, đô thị thông minh…; khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp chế tạo, năng lượng sạch, hạ tầng và logistics; tăng cường hợp tác đào tạo, tiếp nhận lao động, kỹ sư và nhân lực chất lượng cao Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp các địa phương của Nhật Bản hợp tác, đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tăng cường hợp tác du lịch, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, kết nối thế hệ trẻ nhằm đưa Năm Du lịch Việt-Nhật 2027 trở thành dấu mốc và thành công, góp phần củng cố nền tảng hữu nghị bền vững giữa nhân dân hai nước.