Công ty TNHH Reputality Việt Nam được tiếp tục sử dụng hóa đơn sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế

Thuế cơ sở 1 thành phố Quảng Ninh vừa ban hành Thông báo về việc tiếp tục sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH Reputality Việt Nam sau khi doanh nghiệp chấp hành nộp số tiền bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước.

Theo Thông báo, Công ty TNHH Reputality Việt Nam, mã số thuế 5702061940, có địa chỉ trụ sở kinh doanh tại A10-01, Khu đô thị MonBay, phường Hạ Long, thành phố Quảng Ninh, được tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định.

Trước đó, ngày 27/10/2026, Thuế cơ sở 1 thành phố Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 10231/QĐ-TCS1-KĐT về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn. Cùng ngày, cơ quan thuế ban hành Thông báo số 111952/TB-TCS1-KĐT về việc ngừng sử dụng hóa đơn.

Đến ngày 16/11/2026, Thuế cơ sở 1 thành phố Quảng Ninh ban hành Quyết định số 658/QĐ-TCS1 về việc chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Theo cơ quan thuế, lý do doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng hóa đơn là do người nộp thuế đã chấp hành nộp đầy đủ số tiền theo Quyết định cưỡng chế số 10231/QĐ-TCS1-KĐT ngày 27/10/2026 vào ngân sách nhà nước. Công ty TNHH Reputality Việt Nam được sử dụng hóa đơn kể từ ngày 16/11/2026.