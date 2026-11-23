Haruco ứng dụng ngải cứu trong các sản phẩm chăm sóc tại nhà

Từ loại cây quen thuộc trong vườn nhà, ngải cứu đang được đưa vào nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân dùng ngay tại gia đình. Thương hiệu Haruco chọn cách kết hợp hơi ấm từ điện với túi ngải cứu để tạo ra bộ 7 sản phẩm xông và chườm, đáp ứng nhu cầu thư giãn của người dùng trong nhịp sống bận rộn.

1. Ngải cứu trong đời sống người Việt và hướng ứng dụng hiện đại

Ngải cứu từ lâu đã quen thuộc với người Việt, không chỉ trong ẩm thực mà còn trong các phương pháp chăm sóc cơ thể dân gian như xông và chườm ấm. Hơi ấm kết hợp với mùi thơm đặc trưng của ngải cứu mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Chườm ấm có thể giúp thư giãn cơ và làm dịu cảm giác căng cứng tạm thời. Trong khi đó, xông ngải cứu thường được lựa chọn nhờ trải nghiệm hơi ấm và hương thơm từ thảo dược.

Haruco ứng dụng ngải cứu vào các sản phẩm chăm sóc tại nhà vì thế mở ra một hướng tiếp cận mới: giữ lại nét quen thuộc của nguyên liệu truyền thống, đồng thời bổ sung những tính năng hỗ trợ người dùng chủ động hơn trong quá trình sử dụng.

2. Haruco đưa ngải cứu vào các sản phẩm chăm sóc tại nhà

Haruco thuộc Công ty TNHH Rezkin Việt Nam, cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Trong danh mục thảo dược, thư giãn, thương hiệu xây dựng bộ sản phẩm ngải cứu theo hai nhóm: xông và chườm.

Các sản phẩm xông ngải cứu

Nhóm này gồm bó gối, giày xông, đai lưng và thảm ngải cứu, hướng đến những vùng cơ thể dễ cảm thấy lạnh và mỏi khi trời trở gió.

Bó gối xông ngải cứu có vỏ vải nhung mềm, thiết kế ôm khớp gối, dây đai dính điều chỉnh được độ chặt để cố định khi cử động. Túi ngải cứu đặt bên trong, tiếp xúc với vùng khớp gối, kết hợp module nhiệt gắn ở hông. Sản phẩm có 4 mức nhiệt, hẹn giờ tự động tắt và dùng adapter cắm điện.

Gối xông ngải cứu dành cho vùng cổ vai gáy, nơi nhiều người dễ thấy căng mỏi sau thời gian dài ngồi làm việc. Gối có lớp vỏ nhung mềm màu xanh dương, bên trong là túi thảo dược hình trụ chứa ngải cứu, kết hợp bộ gia nhiệt bằng điện. Điểm riêng của sản phẩm là bóng bơm hơi đi kèm, cho phép người dùng chỉnh độ cao của gối theo đường cong cổ và thói quen nằm hoặc tựa của mình. Thiết bị dùng nguồn USB 5V nên có thể cắm vào củ sạc, cổng máy tính hoặc pin sạc dự phòng, có nút chỉnh mức nhiệt, hẹn giờ và luôn khởi động ở mức thấp để người mới làm quen. Hơi ấm được duy trì ổn định trong suốt thời gian dùng, không nhanh nguội như túi chườm thủ công. Vỏ gối tháo rời để vệ sinh và túi thảo dược có thể thay mới khi cần, nên sản phẩm bền hơn khi dùng lâu dài.

Giày xông ngải cứu thiết kế dạng bốt cổ cao, ôm bàn chân và cổ chân. Lớp lót trong bằng vải lưới thoáng khí, khóa kéo mở rộng từ mũi lên cổ bốt giúp xỏ chân dễ dàng. Túi thảo dược chia thành nhiều ngăn nhỏ bao quanh bàn chân, kết hợp thanh nhiệt điện để làm nóng đều. Thời gian dùng khuyến nghị khoảng 20-30 phút mỗi lần, thường vào buổi tối khi nghỉ ngơi.

Đai lưng xông ngải cứu dành cho vùng lưng, nơi nhiều người thường cảm thấy mỏi sau thời gian ngồi lâu hoặc khi thời tiết se lạnh. Sản phẩm cũng kết hợp túi ngải cứu với hơi ấm từ điện, giúp giữ ấm vùng thắt lưng khi nghỉ ngơi tại nhà.

Thảm ngải cứu là lựa chọn cho người muốn thư giãn trong không gian rộng hơn, phù hợp để sử dụng khi ngồi hoặc nằm nghỉ, kết hợp hơi ấm với hương thơm đặc trưng của ngải cứu.

Các sản phẩm chườm ngải cứu

Nhóm chườm tập trung vào những vùng nhỏ cần sự nhẹ nhàng, gồm hai loại chườm mắt và túi chườm đá thảo dược.

Chườm mắt ngải cứu cắm điện dạng mặt nạ, dùng nguồn điện 5V qua cổng USB nên có thể cắm vào adapter, cổng máy tính hoặc pin sạc dự phòng. Phần ruột chứa ngải cứu, vỏ ngoài bằng vải nhung mềm, dây đeo co giãn. Thiết bị có 4 mức nhiệt, hẹn giờ tự động ngắt và mặc định khởi động ở mức thấp nhất. Kích thước nhỏ gọn, khoảng 19 x 9 x 4 cm, người dùng có thể dùng trên giường hoặc ghế sofa. Khuyến nghị mỗi lần từ 15 đến 30 phút, thích hợp sau những giờ làm việc với màn hình hoặc trước giờ đi ngủ.

Chườm mắt ngải cứu không dùng điện dành cho người thích sự đơn giản, không cần nguồn điện, phù hợp khi cần thư giãn vùng mắt vào những lúc nghỉ ngơi ngắn.

Túi chườm đá thảo dược là lựa chọn không cần dùng điện trong bộ sản phẩm. Bên trong là túi vải cotton chứa hỗn hợp muối biển tự nhiên và thảo dược, chia thành nhiều ngăn nhỏ để phân bổ đều, bên ngoài là lớp vỏ nhung mềm có khóa kéo chạy xung quanh, dễ tháo ra để vệ sinh. Muối biển có khả năng giữ nhiệt tốt nên hơi ấm lan tỏa đều và duy trì khá lâu.

Điểm linh hoạt của sản phẩm là có thể chườm nóng hoặc chườm lạnh. Khi cần ấm, người dùng làm nóng túi bằng lò vi sóng trong khoảng 1-2 phút. Khi cần mát, chỉ cần để túi trong ngăn đá. Với kích thước khoảng 40 x 23 x 4 cm, túi mềm, ôm được nhiều vị trí như cổ vai gáy, lưng, bụng, khớp gối hay bàn chân. Gọn nhẹ nên túi cũng tiện mang theo khi đi làm hoặc đi công tác.

3. Hướng tiếp cận của Haruco với các sản phẩm chăm sóc cá nhân

Thiết kế theo từng vùng cơ thể: Thay vì một sản phẩm cho mọi nhu cầu, Haruco chia nhỏ theo vị trí: đầu gối, bàn chân, vùng lưng, vùng mắt. Mỗi sản phẩm có hình dáng, cách cố định và mức nhiệt riêng, giúp việc sử dụng gọn gàng và thuận tiện hơn.

Ưu tiên sự đơn giản khi dùng: Các sản phẩm dùng điện đều vận hành theo quy trình ngắn: đặt hoặc đeo đúng vị trí, cắm nguồn, chọn mức nhiệt, cài thời gian. Điều này đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi hoặc người ít quen với thiết bị điện tử.

Đặt an toàn lên trước: Các sản phẩm có nhiều mức nhiệt, chức năng hẹn giờ tự động tắt và khuyến cáo cụ thể. Người dùng được hướng dẫn không để thiết bị tiếp xúc với nước, không dùng ở nơi ẩm ướt, không dùng khi ngủ và nên bắt đầu từ mức nhiệt thấp. Nhà sản xuất nêu rõ các nhóm không nên dùng, gồm người có vùng da tổn thương hoặc viêm, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Nói đúng giới hạn của sản phẩm: Công dụng được mô tả ở mức hỗ trợ giữ ấm, thư giãn và tạo cảm giác dễ chịu, thay vì cam kết hiệu quả điều trị. Cách tiếp cận này giúp người tiêu dùng có kỳ vọng phù hợp.

Chính sách mua hàng rõ ràng: Haruco cho phép kiểm tra hàng trước khi thanh toán, miễn phí giao hàng, đổi 1 đổi 1 trong 7 ngày nếu sản phẩm lỗi từ nhà sản xuất và bảo hành 6 tháng, theo công bố trên website.

Khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà ngày càng được quan tâm, việc kết hợp thảo dược truyền thống với thiết bị hiện đại cho thấy một hướng đi gần gũi với thói quen người Việt. Với bộ 7 sản phẩm được thiết kế theo từng vùng cơ thể, Haruco hướng đến việc để mỗi gia đình có thêm lựa chọn chăm sóc bản thân và người thân ngay tại nhà, từ người đi làm bận rộn đến cha mẹ lớn tuổi.