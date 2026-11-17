Gia công mỹ phẩm Keheto: Giải pháp kiến tạo dòng sản phẩm chuyên sâu cho các Spa

Mỗi Spa đều có định hướng dịch vụ và nhóm khách hàng riêng, kéo theo nhu cầu phát triển những dòng mỹ phẩm phù hợp. Nắm bắt được nhu cầu đó, Keheto đã hỗ trợ các thương hiệu làm đẹp hiện thực hóa ý tưởng sản phẩm, tạo dấu ấn riêng và mở rộng hướng phát triển kinh doanh với các giải pháp trọn gói.

Đôi nét giới thiệu về Keheto

Nhà máy gia công mỹ phẩm KeheTo được biết đến là một trong những đơn vị uy tín có hơn 16 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất OEM/ODM trọn gói tại Việt Nam. Nhờ bề dày kinh nghiệm lâu năm cùng sự tận tâm trong từng sản phẩm, KeheTo đã không ngừng khẳng định vị thế và trở thành đối tác tin cậy của hơn 300 thương hiệu trong và ngoài nước, đặc biệt là các hệ thống Spa và thẩm mỹ viện lớn.

Để đáp ứng tốt hơn sự tin tưởng đó, Keheto sở hữu tổ hợp nhà máy rộng hơn 40.000m², vận hành 13 dây chuyền sản xuất tự động hiện đại, đạt chuẩn quốc tế cGMP, ISO 22716 và FDA, giúp công suất lên đến 700.000 sản phẩm mỗi ngày - tương đương hơn 200 triệu sản phẩm mỗi năm. Kết hợp cùng hơn 1.000 công thức đa dạng và đội ngũ nghiên cứu chuyên môn cao, Keheto đáp ứng linh hoạt mọi quy mô đơn hàng, đồng hành trọn gói từ phát triển công thức đến khi sản phẩm ra mắt thị trường.

Những dòng mỹ phẩm Keheto nhận gia công

Với năng lực sản xuất đa dạng và hơn 1.000 công thức nền, Keheto phát triển danh mục gia công thuộc nhiều nhóm mỹ phẩm khác nhau. Các Spa và thẩm mỹ viện có thể dựa trên nhu cầu chăm sóc khách hàng, định hướng dịch vụ và phân khúc thị trường để lựa chọn dòng sản phẩm phù hợp. Dưới đây là một số dòng mỹ phẩm Keheto nhận gia công:

Trang điểm

Chăm sóc cơ thể

Chăm sóc da

Sản phẩm cho nam

Chăm sóc tóc

Chăm sóc cho bé

Nước hoa

Chăm sóc chuyên sâu

Danh mục trên mở ra nhiều hướng phát triển sản phẩm mang thương hiệu riêng cho Spa và thẩm mỹ viện. Tùy mục tiêu kinh doanh, đối tác có thể lựa chọn một dòng sản phẩm trọng tâm hoặc xây dựng bộ sản phẩm đồng bộ với các dịch vụ đang cung cấp.

Keheto hướng đến giá trị khác biệt cho thương hiệu Spa

Việc lựa chọn danh mục sản phẩm phù hợp mới chỉ là bước khởi đầu trong chiến lược định hình thương hiệu của các hệ thống làm đẹp. Thông qua giải pháp gia công chuyên sâu, Keheto không chỉ đảm nhận vai trò sản xuất mà còn hướng đến trở thành đối tác đồng hành, mang lại những giá trị thiết thực giúp các Spa nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường:

Tạo dấu ấn thương hiệu riêng: Phát triển công thức và đặc tính sản phẩm theo yêu cầu giúp Spa xây dựng bản sắc riêng, tạo sự khác biệt so với các dòng mỹ phẩm phổ biến trên thị trường.

Nâng cao chất lượng dịch vụ: Dòng sản phẩm riêng được định hướng phù hợp với các liệu trình tại Spa, góp phần hoàn thiện trải nghiệm chăm sóc và hỗ trợ khách hàng duy trì quy trình chăm sóc da tại nhà.

Định hình hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp: Sự đồng bộ từ công thức, kết cấu đến thiết kế bao bì giúp thương hiệu thể hiện rõ phong cách và thông điệp muốn truyền tải.

Mở rộng cơ hội doanh thu: Sở hữu dòng mỹ phẩm riêng tạo điều kiện để Spa phát triển hoạt động bán lẻ cho khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc từng bước mở rộng kênh phân phối.

Xây dựng nền tảng phát triển lâu dài: Danh mục sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế giúp Spa hoàn thiện hệ thống dịch vụ, củng cố niềm tin và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Với định hướng đồng hành cùng thương hiệu trong quá trình phát triển mỹ phẩm riêng, Keheto hướng đến việc hỗ trợ các Spa biến thế mạnh chuyên môn thành dấu ấn sản phẩm cụ thể, từ đó tạo thêm cơ sở phát triển thương hiệu và mở rộng hoạt động kinh doanh.

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