Đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung ngày 27/7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội (Đoàn Nghệ An) đề nghị bổ sung ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7) vào danh mục ngày nghỉ hưởng nguyên lương, tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Tạo điều kiện để người lao động tham gia hoạt động tri ân

Sáng 9/11, tham gia thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội (Đoàn Nghệ An), cho biết: Điều 112 dự thảo Luật đề xuất bổ sung ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) vào danh mục ngày nghỉ hưởng nguyên lương, nâng tổng số ngày nghỉ từ 11 lên 12 ngày mỗi năm.

Từ ý nghĩa của Ngày Thương binh-Liệt sĩ và nguyện vọng của cử tri, đại biểu kiến nghị Quốc hội cân nhắc bổ sung ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 vào danh mục ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động.

Theo đại biểu, cùng với những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo đời sống người có công. Hằng năm, vào dịp 27/7, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; tu sửa nghĩa trang, đài tưởng niệm, thắp hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Quốc hội thảo luận tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Từ thực tiễn hoạt động tại cơ sở, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội cho biết, qua gặp gỡ, tiếp xúc với gia đình người có công, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến và nhân dân, nhiều cử tri bày tỏ nguyện vọng Quốc hội bổ sung ngày 27/7 vào danh mục ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động.

Đại biểu thông tin thêm, tại một hội nghị của Ủy ban Văn hóa và Xã hội diễn ra đầu tháng 10, kiến nghị tương tự đã được nêu. Cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Nội vụ đã phúc đáp sẽ tiếp tục nghiên cứu.

Nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội cho rằng, tri ân người có công là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành; là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Nêu rõ hoạt động tri ân Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 hằng năm là nhiệm vụ thiêng liêng của Đảng và cả hệ thống chính trị, đại biểu cho rằng: "Nếu ngày này được quy định là ngày nghỉ hưởng nguyên lương, mỗi người sẽ có thêm thời gian cùng gia đình, dòng họ, bạn bè tham gia các hoạt động tri ân phù hợp với phong tục, truyền thống của địa phương".

Siết cơ chế bảo vệ quyền lợi người lao động cho thuê lại

Đại biểu Lâm Văn Đoan (Đoàn Lâm Đồng) phát biểu tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đóng góp ý kiến vào quy định cho thuê lại lao động khi sửa đổi Bộ luật Lao động, đại biểu Lâm Văn Đoan (Đoàn Lâm Đồng) đánh giá đây là hoạt động có tính chất phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động cho thuê lại.

Đại biểu nhận định, việc dự thảo Luật chuyển công cụ quản lý từ "cấp phép" sang "thông báo hoạt động", kèm ký quỹ 2 tỷ đồng và chuyển sang cơ chế hậu kiểm là xu hướng của nhiều nước, nhưng dự thảo Luật hiện chưa kèm theo các cơ chế kiểm soát rủi ro, bảo vệ người lao động. Đáng chú ý, dự thảo Luật chưa luật hóa trách nhiệm của bên thuê lại lao động khi doanh nghiệp cho thuê lại mất khả năng thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hay bảo hiểm thất nghiệp.

Từ phân tích trên, đại biểu Lâm Văn Đoan kiến nghị luật hóa ngay trong Bộ luật Lao động quy định xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp cho thuê lại, người lao động cho thuê lại, với thời điểm áp dụng ngay khi luật có hiệu lực, tránh tạo ra khoảng trống pháp lý hay làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu, giải trình làm rõ các nội dung đại biểu quan tâm. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu, giải trình làm rõ các nội dung đại biểu quan tâm.

Bộ trưởng Nội vụ cho biết: Dự thảo Luật thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, theo đó quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương, bắt đầu áp dụng từ năm 2026.

Tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và ý kiến kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu vào Bộ luật Lao động để bổ sung Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7) hằng năm người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương, áp dụng từ năm 2027 nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân các tiền nhân có công với Tổ quốc, người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải khẳng định cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thẩm tra và các cơ quan của Quốc hội để tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình để hoàn thiện dự án Luật.