Dập tắt đám cháy cửa hàng tạp hoá tại phường Uông Bí

Hơn 23h đêm 3/10, tại một cửa hàng tạp hóa trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Uông Bí, đã xảy ra cháy, diện tích khoảng 140m2.



Hiện trường vụ cháy.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố đã điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe tiếp nước cùng cán bộ chiến sỹ khẩn trương tới hiện trường.

Ngọn lửa bùng phát mạnh, gây khó khăn cho việc tiếp cận.

Do cửa hàng tạp hoá có nhiều sản phẩm hàng hoá, thùng carton và các chất dễ cháy nên đám cháy phát triển mạnh, toả ra nhiệt lượng lớn, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Đám cháy xảy ra lúc nửa đêm, nhưng ngay khi phát hiện, những người trong gia đình đã kịp thoát ra ngoài, không có người mắc kẹt.

Đến 23h50, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người, không cháy lan sang các nhà xung quanh. Thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng xác minh làm rõ.