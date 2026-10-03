Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH 4/10 (1961-2026); 25 năm Ngày toàn dân PCCC 4/10 (2001-2026) Phòng cháy chữa cháy từ sớm, từ cơ sở

Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhà nước, tổ chức và nhân dân... Công tác này đang được thành phố Quảng Ninh đặc biệt quan tâm, trong đó đặt trọng tâm vào phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở; nâng cao ý thức cộng đồng và xây dựng lực lượng chuyên nghiệp, chủ động, sẵn sàng xử lý tốt mọi tình huống cháy nổ.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Thực tập phương án chữa cháy và CNCH quy mô cấp thành phố tại KCN Việt Hưng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 91 vụ cháy, không có thiệt hại về người; trong đó có 47 vụ do sự cố thiết bị điện, 30 vụ do sơ suất, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; còn lại do nguyên nhân khác. Yêu cầu tiếp tục đặt ra đó là siết chặt công tác phòng ngừa, nhất là tại khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các loại hình có nguy cơ cao cháy, nổ.

Trên cơ sở nắm chắc tình hình, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Quảng Ninh) chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai công tác PCCC&CNCH; đồng thời triển khai hàng nghìn kế hoạch, công văn, báo cáo phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, tuyên truyền và tổ chức chữa cháy, CNCH.

Cùng với vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, các sở, ban, ngành, địa phương được giao những nhiệm vụ cụ thể gắn với chức năng quản lý. UBND thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp rà soát hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, kiểm tra yêu cầu PCCC trong xây dựng, cải tạo, thay đổi công năng công trình và hướng dẫn giải pháp thoát nạn. Sở Công Thương tăng cường kiểm tra an toàn điện, khí đốt và các lĩnh vực có nguy cơ cháy, nổ; phối hợp hướng dẫn địa phương rà soát, khắc phục những tồn tại tại các chợ. Công ty Điện lực Quảng Ninh thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, hướng dẫn sử dụng điện an toàn và phối hợp xử lý sự cố khi có yêu cầu.

Các xã, phường, đặc khu được giao tiếp tục rà soát nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ và những khu dân cư có nguy cơ cao. Với các cơ sở còn tồn tại về PCCC, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở việc kiểm tra, nhắc nhở mà phải hướng dẫn biện pháp khắc phục, lập danh sách theo dõi, đôn đốc thực hiện đến khi hoàn thành.

Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng kiểm tra an toàn PCCC đối với 1.899 lượt cơ sở; kiểm tra 16 công trình trong quá trình thi công và nhiều phương tiện vận tải khách du lịch. Qua kiểm tra, 140 trường hợp vi phạm bị xử phạt hành chính, với tổng số tiền hơn 1,087 tỷ đồng. Lực lượng chức năng phối hợp với UBND cấp xã hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở khắc phục những tồn tại, vi phạm về PCCC&CNCH.

Đi liền với kiểm tra là tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao ý thức tự phòng, tự quản của người dân. Cao điểm 250 ngày đêm tuyên truyền, vận động cơ sở hoàn thành việc trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy và cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” được triển khai trên diện rộng. Đến nay, 1.840 cơ sở đã hoàn thành việc lắp đặt; 228.995 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”.

Thường trực 24/24 giờ

Lực lượng Công an kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC tại chung cư Greenbay Garden, phường Bãi Cháy.

Trong 8 tháng năm 2026, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 253 lượt phương tiện và 1.372 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy, CNCH; 140 lượt phương tiện cùng 712 lượt cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC&CNCH tại các sự kiện trên địa bàn.

Cùng với trực sẵn sàng chiến đấu, việc xây dựng và thực tập phương án được xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao khả năng xử lý thực tế. Trong 9 tháng năm nay, lực lượng chức năng tổ chức thực tập 516 phương án chữa cháy tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và 12 phương án CNCH đối với các tình huống tai nạn, sự cố; đồng thời hướng dẫn các cơ sở thuộc diện quản lý tự tổ chức thực tập phương án theo quy định.

Đặc biệt, ngày 18/9 vừa qua, UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại KCN Việt Hưng, nhằm đánh giá khả năng hiệp đồng trong chỉ huy và triển khai chữa cháy quy mô lớn. Qua đó, góp phần rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống của cả lực lượng chuyên nghiệp và các ngành, đơn vị, lực lượng tham gia; nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy nổ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã thực hiện CNCH đối với 25 sự cố, tai nạn, cứu được 17 người bị nạn và tìm được 16 thi thể, bàn giao cho lực lượng y tế và cơ quan chức năng theo quy định.

Song song với xử lý sự cố, việc điều tra nguyên nhân cháy được thực hiện đúng quy định nhằm phục vụ công tác phòng ngừa. Trong số 91 vụ cháy xảy ra từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân 90 vụ, đạt 98,9%.

Thời gian tới, yêu cầu đặt ra đối với công tác PCCC&CNCH tiếp tục là chủ động từ sớm, từ cơ sở, đồng thời không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra. Đại tá Nguyễn Văn Cường, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an thành phố), nhấn mạnh: Đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng kiểm tra định kỳ, hướng dẫn và đôn đốc các cơ sở khắc phục tồn tại, vi phạm; đồng thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và người dân tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC&CNCH. Bên cạnh đó, bảo đảm tốt điều kiện về con người, phương tiện, duy trì thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ, để khi có tình huống xảy ra có thể xuất xe, xử lý kịp thời.

Trong một địa bàn có tốc độ phát triển đô thị, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ngày càng cao như Quảng Ninh, yêu cầu bảo đảm an toàn PCCC cũng ngày càng lớn. Vì vậy, sự chủ động của chính quyền các cấp, trách nhiệm của các ngành chức năng, ý thức chấp hành của cơ sở và người dân cùng năng lực thường trực, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng chuyên trách cần được triển khai đồng bộ. Đó là cơ sở để kiểm soát nguy cơ cháy, nổ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững môi trường an toàn cho các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.