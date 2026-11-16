Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm

Bám sát chỉ đạo của Trung ương về rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế, Quảng Ninh đang tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đây là cơ sở quan trọng để bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu thực tiễn và mô hình tổ chức bộ máy mới.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lương Minh giải quyết TTHC cho người dân.

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch 131-KH/TU ngày 23/10/2026 để cụ thể hóa các nhiệm vụ triển khai trên địa bàn.

Kế hoạch xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2026, gắn trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu với tiến độ, chất lượng rà soát, kết quả xác định nhu cầu nhân lực và phương án sử dụng biên chế. Trọng tâm là rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và xác định nhu cầu nhân lực. Việc xác định nhu cầu nhân lực bảo đảm thống nhất, không tính trùng nhiệm vụ, sản phẩm, thời gian lao động, hoặc nhân lực kiêm nhiệm, phân biệt nhu cầu nhân lực tính toán, số người cần bố trí và chỉ tiêu biên chế do cấp có thẩm quyền quyết định.

Cùng với đó, tập trung xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Trong đó, yêu cầu xem xét nhiệm vụ trong từng năm, tác động của sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và các yếu tố thực tế có liên quan. Đồng thời, thực hiện việc rà soát, kiểm tra, xác nhận dữ liệu và hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; bảo đảm tính đầy đủ, thống nhất, chính xác và khả năng đối chiếu của số liệu.

Để bảo đảm triển khai thống nhất, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Tổ giúp việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Tổ giúp việc được phân thành 4 nhóm tương ứng với 4 trục khối Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị; đối chiếu danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực với khối lượng và thời gian thực hiện nhiệm vụ; đồng thời thống kê nhân lực, biên chế hiện có theo hướng dẫn của Trung ương.

Tổ giúp việc cũng lựa chọn Ban Tổ chức Thành ủy làm điểm cho khối Đảng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể; Sở Nội vụ làm điểm cho khối UBND; 3 đơn vị cấp xã gồm: Phường Hạ Long, xã Thống Nhất, đặc khu Cô Tô để làm điểm cho cả 4 khối. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hành nhập liệu các biểu mẫu, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 cho toàn bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý; duy trì kênh hỗ trợ trực tiếp qua điện thoại và các nhóm zalo chuyên đề theo từng khối; lập bảng theo dõi tiến độ dùng chung, cập nhật hằng ngày đến từng đơn vị, từng biểu.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong toàn hệ thống chính trị. Việc triển khai được thực hiện thống nhất từ cấp thành phố đến cơ sở, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Đáng chú ý, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung nhân lực, tăng cường phối hợp, chủ động rà soát và hoàn thiện hồ sơ theo tiến độ được giao. Với khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn cao, đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung xử lý công việc để bảo đảm tiến độ chung.

Cán bộ, công chức phòng Văn hóa - Xã hội, phường Cẩm Phả trao đổi nghiệp vụ.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị cơ bản đã thống kê nhiệm vụ, nhiệm vụ được phân cấp; phân rã nhiệm vụ gắn với công việc, công đoạn, sản phẩm; lập danh mục vị trí việc làm, bản mô tả, khung năng lực, làm cơ sở tính sản lượng, giờ lao động và nhu cầu nhân lực và đề xuất phương án biên chế từng năm. Tính đến ngày 12/11, toàn bộ 248 đơn vị, trong đó có 63 cơ quan, đơn vị trục khối Đảng; 55 đơn vị trục HĐND, 75 đơn vị trục UBND; 55 đơn vị trục MTTQ đã cập nhật lên Cổng hệ thống nhập liệu chức năng nhiệm vụ và vị trí việc làm, đạt 100%, đảm bảo đúng tiến độ của Trung ương.

Theo lộ trình, trước ngày 18/11, các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành việc xác định nhu cầu nhân lực, đối chiếu với đội ngũ hiện có và xây dựng dự kiến phương án bố trí nhân lực, biên chế theo phạm vi quản lý. Trước ngày 20/11, Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với cơ quan phụ trách khối chính quyền và các đầu mối liên quan hoàn thành tổng hợp kết quả rà soát, nhu cầu nhân lực và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, chỉ đạo và gửi báo cáo theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Sau các mốc thời gian trên, các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện những nội dung còn thiếu, cập nhật dữ liệu theo yêu cầu, phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm thống nhất trong năm 2026.

Việc rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm là một bước quan trọng trong quá trình tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, tổ chức bộ máy và sử dụng nguồn nhân lực trong khu vực công. Khi vị trí việc làm được xác định rõ ràng, gắn với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu năng lực cụ thể, việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức sẽ có thêm cơ sở thực tiễn để bảo đảm phù hợp, hiệu quả. Đây cũng là tiền đề để các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát cơ cấu đội ngũ, nâng cao chất lượng tham mưu, thực thi công vụ, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.