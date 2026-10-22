Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, tập huấn triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm

Chiều 22/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tập huấn, quán triệt nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với phương án giao biên chế hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các bộ, ban, ngành, địa phương và cấp xã. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh có các đồng chí: Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh; Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành của thành phố.

Hội nghị tập trung quán triệt Kết luận số 107-KL/TW, ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế. Đồng thời, hướng dẫn 8 bước rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế; thống nhất sử dụng 9 biểu nghiệp vụ theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương.

Hội nghị cũng trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại các bộ, ngành, địa phương. Việc thống nhất quy trình, biểu mẫu nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm đồng bộ, chính xác, làm căn cứ giao biên chế giai đoạn 2027-2031 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Qua nội dung quán triệt và các ý kiến tham gia tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, yêu cầu xác định đúng, đầy đủ, thống nhất hệ thống vị trí việc làm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, làm căn cứ xác định nhu cầu nhân lực và phương án biên chế; không hợp thức hóa hiện trạng, không đồng nhất vị trí việc làm với người hiện có và chỉ tiêu biên chế. Việc rà soát phải thực chất, kế thừa những nội dung còn phù hợp, điều chỉnh hoặc loại bỏ vị trí không còn phù hợp, bổ sung vị trí khi có nhiệm vụ thực sự phát sinh.

Các đại biểu nghe phổ biến, tập huấn nghiệp vụ triển khai thực hiện các bước rà soát theo hướng dẫn 8 bước, 8 phụ lục và các bộ biểu mẫu rà soát vị trí việc làm.

Mỗi cơ quan phải xây dựng rõ danh mục vị trí việc làm và danh mục bất cập, kiến nghị; bảo đảm cơ sở dữ liệu thống nhất, có nguồn, trạng thái kiểm chứng và người xác nhận. Cuối năm phải hoàn thành 4 sản phẩm: Danh mục vị trí việc làm chuẩn; cơ sở dữ liệu thống nhất; nhu cầu, phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, giải trình từng năm; danh mục bất cập và kiến nghị xử lý. Hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30/11 để báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 12/2026.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng, tiến độ và kết quả; phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc. Quá trình thực hiện phải chủ động trao đổi, kịp thời tháo gỡ vướng mắc đúng thẩm quyền, không tự xử lý khi thiếu căn cứ; đồng thời phát hiện, kiến nghị sửa đổi những quy định không còn phù hợp.