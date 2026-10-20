Các Bộ ngành, địa phương cần thống nhất nhận thức xây dựng vị trí việc làm phải đáp ứng yêu cầu vừa kế thừa, vừa đổi mới; là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản trị tổ chức, nhân sự.

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 536/TB-VPCP ngày 19/10/2026 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ.

Tại Thông báo trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao Bộ Nội vụ, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan chủ động, khẩn trương tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, dự thảo Quy chế làm việc, Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo và các nội dung chuẩn bị cho Phiên họp lần thứ Nhất của Ban Chỉ đạo; đồng thời ghi nhận các ý kiến phát biểu nghiêm túc, trách nhiệm, thẳng thắn của các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện dự họp. Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ, tiếp thu đầy đủ ý kiến xác đáng, hoàn thiện các văn bản, tài liệu liên quan.

Thực hiện nghiêm 5 nguyên tắc về xác định vị trí việc làm

5 nguyên tắc về xác định vị trí việc làm (1) Được xác định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị; gắn với nội dung công việc, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm và yêu cầu năng lực, đồng thời tính đến tác động của phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tự chủ và xã hội hoá. Không lấy số lượng nhân sự hiện có, ngạch, bậc hoặc chỉ tiêu biên chế đã giao làm căn cứ trực tiếp để xác định vị trí việc làm. (2) Mỗi vị trí gắn với một nhóm công việc tương đối ổn định, có sản phẩm và trách nhiệm rõ ràng; không hình thành vị trí việc làm riêng chỉ do công đoạn, nhiệm vụ đột xuất hoặc khác biệt về ngạch, bậc. Tích hợp những vị trí công việc có tính chất tương đồng và sử dụng chung nhân lực khi phù hợp. (3) Thống nhất nội dung mô tả cơ bản về nhiệm vụ, sản phẩm, thẩm quyền, quan hệ phối hợp và yêu cầu năng lực; phù hợp với đặc thù công tác Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và từng lĩnh vực chuyên ngành. (4) Phân định rõ nhiệm vụ chủ trì, phối hợp và trách nhiệm giữa các cơ quan, các cấp; khắc phục triệt để tình trạng giao thoa, chồng chéo, bỏ sót, trùng lặp; gắn phân cấp với năng lực thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm. (5) Rà soát, điều chỉnh khi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, mô hình tổ chức, phương thức làm việc thay đổi; kế thừa nội dung còn phù hợp, không yêu cầu lập lại toàn bộ hồ sơ.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan, các thành viên Ban Chỉ đạo nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, sâu sắc, toàn diện các nội dung trong Kết luận số 107-KL/TW ngày 17 tháng 10 năm 2026 của Bộ Chính trị, nhất là 05 quan điểm, 05 nguyên tắc về xác định vị trí việc làm, 05 nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Thủ tướng lưu ý cần thống nhất nhận thức xây dựng vị trí việc làm phải đáp ứng yêu cầu vừa kế thừa, vừa đổi mới; là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản trị tổ chức, nhân sự; là căn cứ xuyên suốt để tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, đánh giá, sàng lọc, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý biên chế và cải cách tiền lương.

Xác định vị trí việc làm phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, đặt trong tổng thể quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành hành chính địa phương 02 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các yếu tố đặc thù của từng bộ, ngành, địa phương.

Không lấy biên chế hay ngạch bậc hiện có làm căn cứ xác định vị trí việc làm

Một lưu ý nữa là xác định vị trí việc làm phải bắt đầu từ phân tích, đánh giá cụ thể về yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực, xác định khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực tương ứng; không lấy tổ chức, biên chế hay ngạch bậc hiện có làm căn cứ xác định vị trí việc làm.

Việc tính toán nhu cầu nhân lực phải bảo đảm không vượt tổng biên chế được giao; trường hợp dôi dư cần xem xét điều tiết sang cơ quan, đơn vị còn thiếu; nếu không thể bố trí thì thực hiện tinh giản biên chế theo quy định, bảo đảm quá trình triển khai chặt chẽ, linh hoạt, phù hợp thực tiễn, tránh máy móc, hình thức.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới là hoàn thiện Quy chế tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tổng hợp, tiếp thu đầy đủ ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo để hoàn thiện Dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, trong đó lưu ý: (1) Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Ban Chỉ đạo, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo bảo đảm khoa học, chặt chẽ và theo tinh thần “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”; (2) Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ, thường xuyên, liên tục tại các Phiên họp và công việc chung của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm trực tiếp trước Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với việc hoàn thiện vị trí việc làm của bộ, cơ quan mình; (3) Trình Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành trong ngày 20 tháng 10 năm 2026.

Dự kiến tổ chức tập huấn về việc xây dựng vị trí việc làm vào ngày 22/10/2026

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu ban hành Kế hoạch của Chính phủ về rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế trong hệ thống hành chính nhà nước kèm theo Hướng dẫn chi tiết, biểu mẫu, bảo đảm khoa học, bài bản, dễ hiểu, dễ làm, đồng bộ, thống nhất và phù hợp với tính chất đặc thù của hệ thống hành chính nhà nước; hoàn thành trước 18h00 ngày 21 tháng 10 năm 2026.

Đồng thời, Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức trung ương triển khai hướng dẫn, tập huấn về việc xây dựng vị trí việc làm và các nội dung có liên quan theo tinh thần Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị; hoàn thành trong ngày 21 tháng 10 năm 2026 (dự kiến tổ chức tập huấn vào ngày 22 tháng 10 năm 2026).

Hoàn thiện khung năng lực và định mức vị trí việc làm trước 24/10/2026

Bộ Nội vụ tập trung hoàn thiện quy định khung về danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực, tiêu chuẩn, định mức vị trí việc làm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với Kết luận của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức trung ương; hoàn thành trước ngày 24 tháng 10 năm 2026.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung rà soát kỹ các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan, địa phương mình và các tổ chức bên trong, bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập, từ đó phân rã thành các nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ khối lượng công việc được giao; hoàn thành trước ngày 25 tháng 10 năm 2026.

Tháng 12/2026, hoàn thành kết nối dữ liệu về vị trí việc làm trong hệ thống chính trị

Các Bộ: Công an, Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp khẩn trương rà soát, xây dựng các chuyên đề liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ công việc, công đoạn có thể cắt giảm, thay thế hoặc phân cấp; kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo cho ý kiến chỉ đạo để hoàn thiện, gửi Ban Tổ chức trung ương trước ngày 10 tháng 11 năm 2026.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan liên quan hoàn thành dữ liệu về vị trí việc làm, bảo đảm kết nối, liên thông trong hệ thống chính trị và hệ thống cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức; hoàn thành trong tháng 12 năm 2026.

Thực hiện “điểm” về việc xây dựng vị trí việc làm

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ triển khai ngay nhiệm vụ là cơ quan thực hiện “điểm” về việc xây dựng vị trí việc làm trong các bộ, cơ quan ngang bộ; đồng thời khẩn trương đề xuất cấp có thẩm quyền lựa chọn thành phố Hà Nội và 01 tỉnh, thành phố phù hợp để thực hiện “điểm” tại địa phương.

Các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng đề xuất biên chế giai đoạn 2027-2031 gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; hoàn thành trong tháng 12 năm 2026.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương thành lập Tổ công tác về rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế của cơ quan mình, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng gửi Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ; hoàn thành trong ngày 20 tháng 10 năm 2026.

Phó Thủ tướng lưu ý, trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chủ động, kịp thời xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hoặc gửi Bộ Nội vụ, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo để hướng dẫn, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.