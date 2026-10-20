Đoàn ĐBQH thành phố góp ý vào một số dự án luật quan trọng

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, ngày 20/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự thảo luật: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại; Luật Cạnh tranh; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Du lịch; Luật Thư viện, Luật Điện ảnh; Luật Di sản văn hóa; Luật Quảng cáo; Luật Báo chí.

Quang cảnh phiên thảo luận.

Thảo luận về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh, cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung luật nhằm tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư phát triển điện lực, huy động nguồn lực xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Từ thực tiễn Quảng Ninh có hệ thống các nhà máy nhiệt điện, điện khí, điện gió và đang triển khai các dự án điện mặt trời, đại biểu đề nghị làm rõ ba nhóm vấn đề: Bổ sung quy định về cải tạo, di chuyển một phần công trình điện để khắc phục sạt lở, thiên tai, bảo đảm an toàn vận hành trong trường hợp phát sinh nhu cầu sử dụng đất ngoài phạm vi công trình hiện hữu; quy định cụ thể nguyên tắc phân bổ trách nhiệm, xử lý chi phí phát sinh theo hợp đồng cung cấp nhiên liệu khi nhà máy điện không được huy động hoặc bị giảm huy động vì nguyên nhân không thuộc trách nhiệm của bên bán điện; làm rõ phạm vi áp dụng giá công suất đối với các nhà máy điện đầu tư ngoài phương thức đối tác công tư, đồng thời xác định mối quan hệ giữa giá công suất, giá cố định và cơ chế bù đắp chi phí cố định, tránh cách hiểu khác nhau và tình trạng tính trùng chi phí.

Đối với Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Du lịch; Luật Thư viện; Luật Điện ảnh; Luật Di sản văn hóa; Luật Quảng cáo; Luật Báo chí, đại biểu đề nghị phân định rõ trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh và UBND cấp xã trong kiểm tra điều kiện tối thiểu đối với cơ sở lưu trú không đăng ký công nhận hạng; quy định cụ thể thời điểm cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch trong khoảng 30 ngày trước khi thẻ hết hạn, tạo thuận lợi cho người hành nghề và cơ quan quản lý. Đồng thời, cần rà soát quy định về thẻ hướng dẫn viên du lịch điện tử theo hướng bảo đảm giá trị pháp lý và tính tiện ích thực chất, phù hợp với chuyển đổi số, tránh tình trạng đã công nhận thẻ điện tử nhưng vẫn bắt buộc xuất trình, đeo thẻ vật lý khi hành nghề. Đại biểu cũng đề nghị xác định rõ chủ thể lập hồ sơ công nhận, thu hồi quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh đối với khu du lịch nằm trên địa bàn một đơn vị hành chính cấp xã, cũng như cơ chế phối hợp đối với khu du lịch nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên.

Đối với Luật Di sản văn hóa, đại biểu đề nghị quy định rõ tiêu chí xác định mức độ xuống cấp của di tích, phạm vi hạng mục được phép tu bổ trước khi có quy hoạch, yêu cầu về hồ sơ hiện trạng, phương án bảo tồn, giám sát chuyên môn và trách nhiệm của cơ quan xác nhận. Việc tháo gỡ thủ tục cần tạo điều kiện bảo vệ kịp thời các di tích xuống cấp, nhưng phải có giới hạn rõ ràng, tránh can thiệp làm thay đổi yếu tố gốc, cảnh quan hoặc cấu trúc tổng thể di tích. Đại biểu đồng thời đề xuất nghiên cứu phân cấp cho cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp xã quyết định việc bổ sung, di dời, thay đổi hiện vật tại di tích thuộc danh mục kiểm kê, sở hữu toàn dân trên địa bàn; không mở rộng thẩm quyền này đối với di tích đã được xếp hạng.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh, phát biểu thảo luận.

Đối với Luật Quảng cáo, đại biểu đề nghị bổ sung yêu cầu về sự phù hợp với quy hoạch đô thị và nông thôn, quy chế quản lý kiến trúc đô thị khi xác định vị trí đặt bảng quảng cáo, băng rôn và màn hình chuyên quảng cáo. Theo đại biểu, sau khi bỏ quy hoạch quảng cáo ngoài trời, cần có căn cứ pháp lý cụ thể để quản lý vị trí đặt phương tiện quảng cáo, bảo đảm cảnh quan và an toàn.

Đối với Luật Điện ảnh, đại biểu đề nghị bổ sung quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong xây dựng, triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ phát triển điện ảnh phù hợp với tiềm năng, lợi thế và khả năng cân đối nguồn lực. Đồng thời, cần rà soát, hoàn thiện quy định về trách nhiệm quản lý, kiểm tra, tiếp nhận thông báo và cơ chế phối hợp trong tổ chức chiếu phim lưu động, chiếu phim phục vụ cộng đồng tại các địa điểm công cộng, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện.