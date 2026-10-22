Đoàn ĐBQH thành phố thảo luận tổ về các dự án luật trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, bất động sản

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, ngày 22/10, Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh tham gia thảo luận tổ về các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Quang cảnh phiên thảo luận.

Các đại biểu tập trung nghiên cứu, cho ý kiến đối với những nội dung của các dự án luật, trên cơ sở bám sát thực tiễn quản lý, tổ chức thực hiện và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Các ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm, góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh, phát biểu thảo luận.

Đối với các dự án luật trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản, các đại biểu quan tâm đến yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động đầu tư, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản; đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan.

Thông qua thảo luận, các ý kiến của đại biểu góp phần làm rõ những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong quá trình xây dựng luật, hướng tới xây dựng hệ thống quy định pháp luật đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển trong giai đoạn mới.