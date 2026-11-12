Gia đình ở Beirut giữ nghề làm falafel hơn 100 năm

Hơn một thế kỷ qua, gia đình Tabbara vẫn bền bỉ gìn giữ nghề làm falafel, món ăn đường phố nổi tiếng của Li-băng. Cửa hàng nhỏ tại thủ đô Beirut hiện do ông Mohammed Tabbara cùng con trai Ziad duy trì và chuẩn bị được chuyển giao cho thế hệ thứ tư.

Ziad Tabbara (bên phải) cầm những chiếc bánh mì kẹp falafel làm từ đậu fava xay nhuyễn tại cửa hàng của gia đình ở khu Hamra, thủ đô Beirut, Li-băng, ngày 11/11/2026. Ảnh: AP

Ông Mohammed, 82 tuổi, đã gắn bó với nghề từ khi mới 6 tuổi. Con trai ông, Ziad Tabbara, 40 tuổi, từng làm kế toán nhưng đã dành 6 năm qua làm việc toàn thời gian bên cha để học hỏi và tiếp nối nghề gia truyền.

“Đây là hương vị làm nên lịch sử và di sản được truyền qua nhiều thế hệ”, anh Ziad chia sẻ. Từ nhỏ, anh đã phụ giúp cha tại cửa hàng mỗi dịp nghỉ hè.

Năm 1914, cụ Kamel Tabbara mở cửa hàng falafel đầu tiên tại khu Bab Idriss, trung tâm Beirut. Công việc kinh doanh sau đó được truyền lại cho con trai Ahmad, rồi đến cháu nội là ông Mohammed, người bắt đầu phụ giúp cửa hàng từ năm 1950 và về sau tiếp quản, điều hành. Cơ sở hiện tại đã hoạt động tại một con phố nhỏ từ năm 1979.

Đến nay, ông Mohammed vẫn trực tiếp đứng quầy, nhận đơn và chế biến bánh phục vụ khách hàng. Nhiều người đã gắn bó với cửa hàng suốt hàng chục năm, thậm chí có khách hàng từ nước ngoài vẫn tìm đến thưởng thức món ăn mang hương vị đặc trưng này.

Falafel tại đây được làm từ đậu fava nhập khẩu từ Australia. Đậu được ngâm qua đêm, xay nhuyễn rồi trộn với muối và các loại gia vị, trong đó có rau mùi. Hỗn hợp được nặn thành viên, chiên giòn và kẹp trong bánh mì dẹt cùng dưa chuột muối, cà chua, rau mùi tây, sốt mè tahini và tương ớt tự làm. Mỗi chiếc bánh mì kẹp có giá khoảng 3 USD.

Theo ông Mohammed, bí quyết nằm ở công thức riêng và cách chế biến giúp bánh giòn bên ngoài nhưng chín đều bên trong. Cửa hàng cũng đặc biệt chú trọng vệ sinh thực phẩm, thay dầu chiên hằng ngày và rửa rau bằng giấm, muối.

Ông Jean Matta, 60 tuổi, làm việc tại khu vực này và đã ăn bánh falafel tại cửa hàng Tabbara từ năm 1992. “Bánh giòn, ngon và bảo đảm vệ sinh”, ông Matta nhận xét.

Sau hơn 100 năm, điều gia đình Tabbara muốn gìn giữ không chỉ là công thức chế biến mà còn là hương vị đã tạo nên dấu ấn riêng của cửa hàng. Ziad khẳng định sẽ tiếp tục duy trì truyền thống ấy và phục vụ khách hàng bằng hương vị quen thuộc của gia đình.