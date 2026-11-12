Chính quyền Trump đề xuất siết điều kiện nhận trợ cấp thực phẩm với 6,3 triệu người Mỹ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đề xuất siết chặt điều kiện hưởng trợ cấp thực phẩm thông qua Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), hiện phục vụ khoảng 1/10 dân số nước này.

Một người dân sử dụng trợ cấp SNAP đẩy xe hàng trong siêu thị ở thành phố Bellflower, bang California. Ảnh: AP.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), cơ quan quản lý chương trình, khoảng 6,3 triệu người có thể không còn đủ điều kiện hưởng SNAP vào năm tài khoá 2029 nếu quy định mới được thông qua. Con số này chưa bao gồm 5,5 triệu người đã mất quyền hưởng trợ cấp trong năm qua.

Đề xuất được công bố nhằm chấm dứt cơ chế cho phép một số người đang nhận trợ cấp từ Chương trình Hỗ trợ Tạm thời cho Gia đình Khó khăn (TANF) được tự động xác định đủ điều kiện hưởng SNAP. Theo quy định hiện hành, những người này vẫn phải nộp đơn đăng ký SNAP, nhưng được áp dụng cơ chế xét duyệt tự động về điều kiện thụ hưởng.

Theo quy định liên bang, trợ cấp SNAP nhìn chung chỉ dành cho những người có thu nhập dưới 130% mức nghèo, tương đương hơn 1.700 USD/tháng đối với một người hoặc gần 3.600 USD/tháng đối với gia đình 4 người. Nhằm giảm bớt các thủ tục giấy tờ trùng lặp, chính phủ liên bang cho phép những người đang nhận trợ cấp TANF tự động đủ điều kiện hưởng SNAP, dù vẫn phải nộp đơn đăng ký.

Một số bang đã vận dụng cơ chế này để mở rộng diện hưởng SNAP sang cả những người vốn không đáp ứng các tiêu chí thông thường. Năm 2009, chính quyền Tổng thống Barack Obama từng khuyến khích các bang cung cấp những khoản hỗ trợ TANF có giá trị tối thiểu, chẳng hạn tài liệu thông tin hoặc đường dây tư vấn qua điện thoại, để giúp người nhận đủ điều kiện hưởng trợ cấp thực phẩm.

Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết 41 bang và Đặc khu Columbia hiện áp dụng một hình thức mở rộng diện đủ điều kiện hưởng SNAP. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng quy định mới sẽ khắc phục kẽ hở này. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định đề xuất có thể khiến nhiều người lao động thu nhập thấp mất cơ hội tiếp cận trợ cấp.

Đề xuất cũng có thể ảnh hưởng đến trẻ em, bởi trẻ em trong các gia đình nhận SNAP thường được tự động xác định đủ điều kiện hưởng bữa ăn miễn phí tại trường học. USDA ước tính gần 1,8 triệu trẻ em có thể mất điều kiện hưởng hỗ trợ này khi gia đình không còn nhận SNAP, dù khoảng 97% trong số đó vẫn có thể được hưởng bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá thông qua quy trình xét duyệt khác.

Đề xuất hiện được đưa ra lấy ý kiến công chúng đến tháng 12/2026. Nếu được thông qua, quy định dự kiến cần khoảng 2 năm mới được triển khai đầy đủ.