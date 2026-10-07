Hàn Quốc xem xét thu hẹp diện miễn nghĩa vụ quân sự cho vận động viên

Bộ trưởng Thể thao Hàn Quốc cho biết chính phủ sẽ xem xét chế độ miễn nghĩa vụ quân sự đối với các vận động viên giành huy chương vàng, sau khi dư luận phản ứng trước những phát biểu gây tranh cãi của một số vận động viên tại Asiad 2026.

Các cầu thủ Hàn Quốc ăn mừng sau khi đánh bại Nhật Bản trong trận chung kết bóng đá nam tại Asiad 2026. Ảnh: AP.

Ba cầu thủ trong đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc bị chỉ trích sau chiến thắng 1-0 trước Nhật Bản trong trận chung kết Asiad cuối tuần qua. Cả ba sau đó đã xin lỗi, nhưng vụ việc làm bùng lên tranh luận về việc các vận động viên có nên được hưởng chế độ ưu đãi nhờ thành tích thể thao, trong khi công dân bình thường và các thành viên nhóm nhạc K-pop BTS vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Choi Hwi-young ngày 7/10 cho biết hệ thống nghĩa vụ quân sự thay thế dành cho nghệ sĩ và vận động viên “không thể tránh khỏi việc phải thu hẹp”.

“Chính sách miễn nghĩa vụ quân sự từng giúp các nghệ sĩ và vận động viên xuất sắc duy trì, phát triển năng lực, nhưng nhận thức xã hội về sự công bằng và nghĩa vụ quân sự đã thay đổi, vì vậy chính sách này cần được xem xét lại toàn diện”, ông Choi Hwi-young nói.

Hầu hết nam giới Hàn Quốc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 18-21 tháng trước khi tròn 28 tuổi. Tuy nhiên, từ năm 1973, các vận động viên giành huy chương Olympic và huy chương vàng Asiad được phép thay thế thời gian phục vụ đầy đủ bằng hình thức nghĩa vụ bổ sung, trong đó có 3 tuần huấn luyện quân sự cơ bản.

Cầu thủ Yang Min-hyuk, người kiến tạo bàn thắng trước Nhật Bản, nói việc giành huy chương hay chức vô địch không quan trọng bằng việc được miễn nghĩa vụ quân sự. Đội trưởng Lee Gi-hyuk cũng gây tranh cãi khi giơ huy chương vàng và nói: “Tôi sẽ không phải đi nghĩa vụ quân sự”. Những phát biểu này vấp phải phản ứng từ một số chính trị gia và dư luận.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Chung Binna cho biết chính phủ có kế hoạch thu hẹp hoặc bãi bỏ chế độ nghĩa vụ bổ sung, trong đó có chương trình dành cho nghệ sĩ và vận động viên.

Ngoài đội tuyển bóng đá, 16 cầu thủ bóng chày Hàn Quốc cũng được miễn nghĩa vụ sau khi đánh bại Nhật Bản 3-1 ở chung kết Asiad 2026. Ba vận động viên Hàn Quốc giành huy chương vàng môn thể thao điện tử cũng thuộc diện được miễn.