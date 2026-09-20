ASIAD khai mạc với số VĐV đông hơn Olympic mùa hè và nhiều môn thể thao lạ

Lễ khai mạc ASIAD lần thứ 20 diễn ra ngày 19/9 tại Nhật Bản, chính thức mở màn sự kiện kéo dài 16 ngày với ít nhất 11.000 vận động viên tham dự, dù nhiều môn thi đấu đã khởi tranh từ hơn một tuần trước.

Đoàn VĐV Nhật Bản tiến vào sân vận động trong lễ khai mạc ASIAD tại Nagoya, Nhật Bản, ngày 19/9/2026. Ảnh: AP

Lễ khai mạc diễn ra với những nghi thức trang trọng quen thuộc, với sự tham dự của Nhật hoàng Naruhito, Hoàng hậu Masako, Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á và Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế, trong khi các đoàn vận động viên lần lượt diễu hành trên sân vận động.

ASIAD lần này quy tụ ít nhất 11.000 VĐV, nhiều hơn Olympic mùa hè Paris 2024 với khoảng 10.700 VĐV, nhưng vẫn thấp hơn con số khoảng 12.000 VĐV tại ASIAD Hàng Châu, Trung Quốc, năm 2023. Ban tổ chức Nhật Bản chưa công bố số liệu chính thức về các VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 43 môn thể thao, nhưng dự kiến con số này có thể tương đương, thậm chí cao hơn kỳ đại hội trước.

Chủ nhà Nhật Bản có đoàn VĐV đông nhất với 933 người, trong khi Trung Quốc cử hơn 800 VĐV. Tại ASIAD Hàng Châu, Trung Quốc giành 201 HCV, tiếp đến là Nhật Bản với 52 HCV và Hàn Quốc với 42 HCV.

Bên cạnh những môn quen thuộc tại Olympic như điền kinh, bơi lội và bóng đá, ASIAD còn có những môn thể thao đặc trưng của châu Á như kurash, kabaddi và sepak takraw. Ban tổ chức cũng bổ sung các môn như võ thuật tổng hợp (MMA), padel và teqball, trong khi thể thao điện tử nằm trong chương trình thi đấu.

Do lịch thi đấu dày đặc, các trận bóng rổ đã khởi tranh từ ngày 10/9, hơn một tuần trước lễ khai mạc; các trận bán kết bóng rổ nam diễn ra ngày 18/9, một ngày trước lễ khai mạc. Bóng đá cũng đã khởi tranh gần như cùng thời điểm. Olympic mùa hè thường bắt đầu sớm hơn lễ khai mạc vài ngày, nhưng ASIAD lần này còn tổ chức các nội dung thi đấu sớm hơn nữa.

Trước lễ khai mạc, ASIAD cũng vướng một số tranh cãi, từ phương án bố trí chỗ ở cho khoảng 17.000 VĐV và quan chức trên du thuyền, tại khách sạn và trong các container gỗ được cải tạo thành nơi lưu trú, đến các sự cố liên quan quốc ca Triều Tiên và đoàn Đài Loan (Trung Quốc).