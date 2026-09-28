Ấn Độ và Pakistan vào thẳng bán kết cricket tại ASIAD

Hai đội tuyển mạnh của cricket là Ấn Độ và Pakistan giành quyền vào bán kết Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) mà không phải thi đấu ngày 28/9, sau khi mưa lớn buộc ban tổ chức hủy hai trận tứ kết theo lịch.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) tại Nhật Bản ngày 19/9/2026. Ảnh: AP

Theo quy định dựa trên thứ hạng thế giới, Ấn Độ, đương kim vô địch, được xử thắng Afghanistan, còn Pakistan vượt qua Hong Kong.

Đội tuyển Ấn Độ do Shreyas Iyer dẫn dắt, với những ngôi sao như tay ném bóng nhanh Jasprit Bumrah và tài năng đánh bóng 15 tuổi Vaibhav Sooryavanshi, vẫn chưa phải thi đấu trận nào tại giải năm nay, dù đã thắng Nhật Bản trong trận giao hữu khởi động tuần trước.

Ấn Độ đã vô địch liên tiếp hai kỳ World Cup Cricket Thể thức Twenty20 và là nơi tổ chức Indian Premier League (IPL), giải đấu giàu nhất của môn cricket với tổng giá trị hệ sinh thái đạt từ 9,6 tỷ đến gần 18 tỷ USD và hợp đồng bản quyền phát sóng trị giá 6,2 tỷ USD giai đoạn 2023-2027. Giải đấu thu hút lượng khán giả khổng lồ lên tới 1 tỷ lượt xem mỗi mùa giải nhờ quy mô và sức hút vượt trội so với các giải quốc gia khác.

Đại hội Thể thao Châu Á sử dụng thể thức T20. Nội dung này cũng sẽ tranh tài tại Thế vận hội Los Angeles năm 2028.

Tại bán kết, Ấn Độ sẽ chạm trán Sri Lanka hoặc Nepal, còn Pakistan đối đầu Bangladesh hoặc Malaysia. Trước đó, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Sri Lanka được chọn làm hạt giống của giải và chỉ bắt đầu thi đấu từ vòng tứ kết.