Hàng nghìn người tham gia giải marathon tại Cuba, phản đối lệnh cấm vận của Mỹ

Khoảng 3.000 người đã tham gia giải marathon quốc tế Marabana tại thủ đô Havana của Cuba ngày 15/11, trong đó nhiều người mang theo thông điệp phản đối các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế và năng lượng nghiêm trọng, khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Các vận động viên chạy vòng qua các cọc tiêu và một nhân viên đánh dấu

﻿vị trí ﻿trên đường đua trong Giải Marabana Marathon lần thứ 40 tại Havana, Cuba,

﻿ngày 15/11/2026. Ảnh: AP

Giải marathon Marabana được tổ chức thường niên vào tháng 11 nhằm kỷ niệm ngày thành lập Havana. Đường chạy đi qua nhiều địa danh nổi tiếng của thủ đô, trong đó có đại lộ Paseo del Prado và tòa nhà Quốc hội Cuba.

Mỹ lần đầu áp đặt lệnh cấm vận đối với Cuba vào năm 1960, sau khi cuộc cách mạng do Fidel Castro lãnh đạo lật đổ nhà độc tài Fulgencio Batista và chính quyền mới quốc hữu hóa tài sản thuộc sở hữu của các công dân và doanh nghiệp Mỹ. Kể từ đó, Cuba trải qua nhiều thập kỷ khó khăn về kinh tế và tài chính.

Cuộc khủng hoảng tại quốc đảo Caribe càng trầm trọng hơn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hồi cuối tháng 1 sẽ áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán hoặc cung cấp dầu mỏ cho Cuba. Cảnh báo này trên thực tế đã khiến nguồn cung nhiên liệu tới Cuba gần như bị cắt đứt, dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng, làm gián đoạn hoạt động cấp nước, dịch vụ internet và điện thoại.

Việc tổ chức giải marathon năm nay đòi hỏi nỗ lực rất lớn trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Adidas, nhà tài trợ lâu năm của giải, đã không tiếp tục hỗ trợ sự kiện năm nay. Một số doanh nghiệp khác có quan hệ kinh doanh lâu dài với Cuba, trong đó có tập đoàn khách sạn Meliá Hotels International, cũng thông báo rút khỏi quốc đảo do các biện pháp trừng phạt ngày càng được siết chặt.

Bất chấp những khó khăn, giải chạy vẫn thu hút sự tham gia của các gia đình có trẻ em và người khuyết tật, trong khi đông đảo khán giả đứng hai bên đường cổ vũ.

Marabana được Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS) công nhận, cho phép thành tích hoàn thành của vận động viên được sử dụng làm chuẩn xét điều kiện tham dự các giải đấu khác. Ngoài cự ly marathon, sự kiện còn có bán marathon cùng các nội dung chạy 10 km và 5 km, vốn thu hút đông đảo người tham gia hơn.