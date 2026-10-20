Mỹ và Cuba bất đồng tại Liên hợp quốc trước cuộc bỏ phiếu về lệnh cấm vận

Ngày 19/10, Mỹ và Cuba tiếp tục bày tỏ quan điểm khác biệt tại Liên hợp quốc, trước thềm cuộc bỏ phiếu thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc về nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế mà Washington áp đặt đối với La Habana.

Chính sách cấm vận của Mỹ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân Cuba. Ảnh: AP

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz tổ chức buổi tọa đàm với sự tham gia của một số nhân vật bất đồng chính kiến Cuba, đồng thời kêu gọi các quốc gia phản đối nghị quyết trong cuộc bỏ phiếu vào tuần tới.

Về phía Cuba, Đại sứ Ernesto Soberón Guzmán phản đối hoạt động này, cho rằng Washington đang tìm cách chuyển hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế khỏi những tác động của lệnh cấm vận kinh tế đối với người dân Cuba.

Đây là năm thứ hai liên tiếp chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh vận động ngoại giao trước cuộc bỏ phiếu về vấn đề Cuba tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Trong 34 năm qua, Đại hội đồng Liên hợp quốc liên tục xem xét nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận Cuba, với sự ủng hộ của đông đảo quốc gia thành viên. Năm 2025, nghị quyết nhận được 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng.

Mỹ bắt đầu áp đặt lệnh cấm vận kinh tế đối với Cuba từ năm 1960. Mặc dù hai nước khôi phục quan hệ ngoại giao vào năm 2015, lệnh cấm vận này vẫn duy trì hiệu lực.

Trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế, năng lượng và đời sống dân sinh, cuộc bỏ phiếu sắp tới tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.