Liên hợp quốc bỏ phiếu về nghị quyết yêu cầu Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba

Ngày 28/10, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) dự kiến bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết yêu cầu Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế kéo dài hàng chục năm đối với Cuba, trong bối cảnh Washington tiếp tục gia tăng sức ép lên quốc đảo Caribe này, thậm chí đề cập khả năng can thiệp quân sự.

Chính sách cấm vận của Mỹ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân Cuba. Ảnh: AP

Đây là lần thứ 34 dự thảo nghị quyết “Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba” được đưa ra xem xét tại Đại hội đồng LHQ. Năm ngoái, nghị quyết được thông qua với 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng.

Năm nay, nghị quyết được dự đoán tiếp tục nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Tuy nhiên, chưa rõ chiến dịch vận động của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tác động đến kết quả bỏ phiếu có khiến thêm nhiều quốc gia, kể cả các đồng minh phương Tây của Mỹ, bỏ phiếu chống hoặc bỏ phiếu trắng hay không. Dù không có tính ràng buộc pháp lý, các nghị quyết này phản ánh quan điểm của cộng đồng quốc tế.

Tại phiên họp ngày 27/10, đại diện nhiều quốc gia thành viên LHQ tiếp tục phản đối lệnh cấm vận, chỉ trích các biện pháp cưỡng chế đơn phương và nhấn mạnh đối thoại là con đường giải quyết bất đồng. Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz và Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez đã tranh cãi gay gắt tại hội trường Đại hội đồng khi thảo luận về nghị quyết.

Hồi cuối tháng 1, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba, khiến nguồn cung nhiên liệu cho hòn đảo bị gián đoạn, gây mất điện trên diện rộng và ảnh hưởng đến các hoạt động thiết yếu. Tuần trước, ông Trump tiếp tục đề cập khả năng can thiệp quân sự, nói rằng tàu chiến Mỹ có thể ghé Cuba trên đường trở về sau cuộc chiến với Iran.

Theo phía Cuba, từ tháng 3/2025 đến tháng 2/2026, lệnh cấm vận của Mỹ gây thiệt hại kinh tế cho quốc đảo này khoảng 8,083 tỷ USD, tăng 7% so với giai đoạn trước. Tổng thiệt hại tích lũy trong hơn 6 thập kỷ áp dụng lệnh cấm vận được Cuba ước tính lên tới 178,7 tỷ USD theo giá hiện hành.