Kết nối công nghệ của Viện Hàn lâm KHCNVN với nhu cầu tiếp nhận trên địa bàn Quảng Ninh

Chiều 11/11, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố Quảng Ninh tổ chức buổi làm việc kết nối công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) với nhu cầu tiếp nhận, ứng dụng trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí lãnh đạo, phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Đầm Hà và Phòng tham mưu Công an thành phố (các đơn vị đề xuất nhu cầu ứng dụng, chuyển giao công nghệ).

Về phía Viện Hàn lâm KHCNVN có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tùng - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ cao cùng các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN.

Tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ cao cùng các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã giới thiệu cụ thể các sản phẩm công nghệ có thể chuyển giao, ứng dụng phù hợp với điều kiện của thành phố Quảng Ninh như: Hệ thống giám sát nhiệt độ, hành vi và cảnh báo bất thường về sức khỏe của lợn theo thời gian thực (ManAI) (CHN004); hệ thống nhật ký điện tử và giám sát hành trình tàu cá (THS042); công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; ứng dụng Digital Core Platform xây dựng Trung tâm điều hành thông minh IOC tích hợp AI và thiết kế module nghiệp vụ theo yêu cầu (CDS015); công nghệ tàu tự động không người lái hỗ trợ tuần tra, giám sát, cứu nạn cứu hộ trên vùng biển Quảng Ninh.

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan, đơn vị của thành phố đã trực tiếp trao đổi làm rõ các thông tin liên quan đến mức độ sẵn sàng chuyển giao, tính khả thi, hiệu quả triển khai trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, quy trình thực hiện; đồng thời thống nhất kết nối các đầu mối để trực tiếp chủ động liên hệ xúc tiến đẩy nhanh quá trình chuyển giao ứng dụng sớm phục vụ quản lý, phát triển sản xuất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao sự chủ động của Viện Hàn lâm KHCNVN trong việc đưa các kết quả nghiên cứu đến gần hơn với nhu cầu thực tiễn của thành phố. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhóm tác giả công nghệ để làm rõ phạm vi, quy mô, điều kiện triển khai; trên cơ sở đó lựa chọn các công nghệ có tính khả thi, hiệu quả cao để thí điểm, từng bước nhân rộng; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Buổi làm việc là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường liên kết giữa cơ quan nghiên cứu với địa phương, tạo cơ sở để các bên tiếp tục hoàn thiện phương án hợp tác, chuyển giao công nghệ trong thời gian tới.