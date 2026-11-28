Đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số đi sâu vào đời sống

Khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay không còn là khái niệm hàn lâm hay những dự án nằm trên giấy. Tại Quảng Ninh, việc đưa tri thức số, kỹ thuật mới vào sản xuất, quản trị và đời sống thường nhật đang tạo ra những chuyển biến thực chất, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng sống của người dân.

Khu vực nuôi tảo phục vụ thức ăn cho tôm giống tại Công ty TNHH Việt Úc - Quảng Ninh.

Công nghệ “giải bài toán khó” cho người dân

Một chiếc điện thoại thông minh có thể thay thế nhiều lần đi lại khi làm thủ tục hành chính; một phần mềm theo dõi chất lượng nước giúp người nuôi biển chủ động hơn trước những biến động của môi trường; dữ liệu sức khỏe được số hóa giúp bác sĩ tra cứu thông tin bệnh nhân nhanh chóng, thuận tiện… Những thay đổi tưởng như riêng lẻ ấy đang cho thấy một hướng đi quan trọng mà thành phố Quảng Ninh đã và đang kiên trì thực hiện, bước đầu đem lại những hiệu quả tích cực. Đó là đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số trở thành công cụ giải quyết những vấn đề cụ thể trong cuộc sống, phát huy giá trị khi đem lại tiện ích phục vụ người dân.

Trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố hiện nay, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm và phương thức canh tác truyền thống, nhiều cơ sở sản xuất tại Quảng Ninh đã chủ động tiếp cận giống mới, quy trình kỹ thuật tiên tiến và công nghệ quản lý. Từ sản xuất giống, nuôi trồng đến chế biến, bảo quản nông sản, việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đang mở thêm dư địa nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

HTX Sản xuất và Kinh doanh Huy Hoàng dán tem QR truy xuất nguồn gốc trên sản phẩm trà hoa vàng nhằm minh bạch thông tin và nâng cao giá trị sản phẩm.

Tại Công ty TNHH Việt Úc Quảng Ninh (xã Đầm Hà), việc nghiên cứu, sản xuất bộ 4 loại tôm giống VU-S26 với những đặc tính như tăng trưởng nhanh, sức chống chịu tốt, thích nghi với điều kiện độ mặn thấp là một ví dụ về vai trò trực tiếp của khoa học công nghệ đối với sản xuất. Cùng với đó, việc tiên phong đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học vào toàn bộ chuỗi sản xuất, như mô hình nuôi tuần hoàn khép kín (RAS) cho phép kiểm soát môi trường của ao nuôi thông qua cảm biến kết nối internet (IoT); công nghệ biofloc sử dụng vi sinh xử lý chất thải; tự động cho ăn theo cảm biến; phần mềm AI cảnh báo môi trường… được triển khai ngày càng rộng rãi cũng đã góp phần tăng năng suất, giảm chi phí, mang lại thu nhập ổn định cho các hộ nuôi và doanh nghiệp.

Ở lĩnh vực nuôi biển, những thay đổi cũng đang diễn ra từ chính các cơ sở sản xuất. Việc sử dụng phần mềm giám sát chất lượng nước, hệ thống điện mặt trời vận hành thiết bị sục ôxy và lồng nuôi bằng vật liệu HDPE đang từng bước thay thế phương thức quản lý, sản xuất còn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm. Người nuôi có thêm công cụ theo dõi môi trường, chủ động phát hiện những biến động bất lợi, đồng thời hướng tới quy trình nuôi an toàn, ổn định hơn.

Người dân sử dụng kiosk thông minh có chức năng quét căn cước gắn chip, ứng dụng định danh điện tử VNeID và nhận diện khuôn mặt để đăng ký khám tự động tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Đáng chú ý, khoa học công nghệ không chỉ dành cho những doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư lớn. Ở khu vực kinh tế tập thể, nhiều hợp tác xã cũng đang tìm cách ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và nền tảng số để cải thiện hiệu quả sản xuất, kinh doanh. HTX Nông nghiệp Hương Việt (phường Vàng Danh) là một ví dụ. Từ đầu năm 2025, HTX triển khai trồng 1.000 cây chanh tứ quý ghép trên thân cây bưởi, với diện tích 1,5ha; quy trình trồng, chăm sóc được thực hiện theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc lựa chọn giống cây, thay đổi cơ cấu sản xuất và tuân thủ quy trình kỹ thuật cho thấy tư duy sản xuất đang chuyển dần từ khai thác những gì sẵn có sang chủ động lựa chọn đối tượng, phương thức canh tác phù hợp với mục tiêu phát triển hàng hóa.

Để tạo ra hiệu quả bền vững, việc ứng dụng công nghệ không chỉ dừng ở việc đầu tư thiết bị hay áp dụng một quy trình, mà còn đang được ứng dụng tích cực vào việc giám sát tiêu chuẩn chất lượng, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng thị trường. Như tại HTX Sản xuất và Kinh doanh Huy Hoàng (phường An Sinh), là đơn vị tiên phong với gần 20 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó sản phẩm trà hoa vàng đạt chuẩn 4 sao. Nhờ số hóa, mọi thông tin từ vùng nguyên liệu chuẩn hóa hay các vùng liên kết sản xuất của HTX đều được tích hợp minh bạch. Khách hàng của HTX chỉ cần một thao tác quét mã QR trên điện thoại là có thể nắm rõ toàn bộ hành trình của sản phẩm, từ đó xây dựng niềm tin vững chắc đối với các sản phẩm.

Anh Nguyễn Lê Huy Hoàng, Giám đốc HTX Sản xuất và Kinh doanh Huy Hoàng, chia sẻ: Bên cạnh việc sử dụng tem QR truy xuất nguồn gốc nông sản, việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong tất cả các khâu quản lý, sản xuất và kinh doanh như sử dụng phần mềm kế toán, quản lý kho, đơn hàng, hóa đơn điện tử; quảng bá, tiêu thụ sản phẩm qua website, Fanpage, Zalo, Tiktok và các sàn thương mại điện tử… cũng giúp HTX giảm chi phí, nâng cao năng suất, gia tăng giá trị các sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường, xây dựng được thương hiệu và vị trí ngày một vững chắc.

Bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy tra cứu hồ sơ sức khỏe và kết quả khám bệnh, xét nghiệm của bệnh nhân trên hệ thống dữ liệu y tế được kết nối, chia sẻ giữa các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Đưa công nghệ đến gần dân, không để ai bị bỏ lại phía sau

Nếu trong sản xuất, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước giúp người nông dân nâng cao năng lực làm chủ sinh kế, thì trong đời sống thường nhật, giá trị ấy được thể hiện qua sự thuận tiện của các dịch vụ thiết yếu.

Tại phường Mạo Khê, ứng dụng Zalo Mini App "Mạo Khê Smart" cho phép người dân lấy số thứ tự trước khi đến trung tâm phục vụ hành chính công thực hiện thủ tục. Cùng với đó, các tiện ích tra cứu kết quả, sử dụng VNeID thay thế nhiều giấy tờ, ký số và thanh toán trực tuyến đang từng bước thay đổi cách thức giao dịch giữa người dân với cơ quan hành chính. Nhờ các hệ thống chuyển đổi số đồng bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước, từ đầu năm đến nay, tính riêng tại các trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường, đặc khu đã tiếp nhận gần 400.000 hồ sơ thủ tục hành chính và giải quyết được hơn 380.000 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 98%; số hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ trên 99%; hồ sơ được trả kết quả điện tử tại cấp xã đạt xấp xỉ 100%; 100% phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính được thu bằng hình thức thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt.

Ở lĩnh vực y tế, công nghệ số đang tạo ra những thay đổi có ý nghĩa trực tiếp đối với công tác chăm sóc sức khỏe. Đến hết tháng 10/2026, ngành Y tế thành phố đã lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho hơn 1,4 triệu người, đạt gần 99% dân số; hơn 1,3 triệu hồ sơ được làm sạch, làm giàu dữ liệu. Tỷ lệ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt đạt 95,2%; gần 9,9 triệu đơn thuốc điện tử được kết nối với Hệ thống đơn thuốc quốc gia… Những con số này không chỉ phản ánh quy mô số hóa dữ liệu y tế, mà còn cho thấy nền tảng phục vụ người bệnh đang từng bước được hình thành. Khi thông tin về tiền sử bệnh, kết quả khám, xét nghiệm và quá trình điều trị được lưu trữ, kết nối, bác sĩ có điều kiện tra cứu nhanh hơn, người bệnh thuận lợi hơn khi tái khám và theo dõi sức khỏe.

Tuy công nghệ có thể tạo ra những tiện ích rõ ràng, nhưng không phải người dân nào cũng có điều kiện tiếp cận và sử dụng thành thạo. Khoảng cách về kỹ năng số, thiết bị, hạ tầng kết nối và khả năng tiếp nhận công nghệ vẫn là những vấn đề cần được quan tâm, nhất là tại địa bàn miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nhóm dân cư ít có điều kiện tiếp xúc với công nghệ.

Người dân phường Mạo Khê sử dụng điện thoại thông minh để truy cập Zalo mini app “Mạo Khê Smart” đăng ký lấy số thứ tự và nhận giờ hẹn trước khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê.

Nhận thức rõ vấn đề đó và với quyết tâm không để người dân nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình chuyển đổi số, Quảng Ninh đã và đang duy trì hoạt động rộng khắp và hiệu quả của phong trào "Bình dân học vụ số". Đến nay, toàn thành phố đang có hơn 1.500 Tổ công nghệ số cộng đồng với gần 12.000 thành viên hoạt động tích cực; gần 900 mô hình, câu lạc bộ, tổ, nhóm chuyển đổi số được duy trì hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, các sở, ngành, đơn vị, địa phương cũng đã tổ chức hơn 1.400 hội nghị, lớp tập huấn và hoạt động phổ cập kỹ năng số cho hơn 180.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi trưởng thành tại khu vực dân cư được trang bị tri thức số cơ bản đạt 79%; tỷ lệ người lao động tại doanh nghiệp, hợp tác xã nắm vững kỹ năng số phục vụ sản xuất, kinh doanh đạt 85%...

Điểm đáng ghi nhận là cách thức phổ cập đang chuyển từ tuyên truyền chung sang hướng dẫn trực tiếp theo nhu cầu. Người dân được hỗ trợ cài đặt ứng dụng, thực hiện thủ tục trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử và nhận biết nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng. Ở nhiều nơi, đoàn viên, hội viên, cán bộ cơ sở trực tiếp đến từng hộ gia đình, hướng dẫn từng thao tác trên thiết bị của người dân.

Gia đình anh Triệu Văn Quang, thôn Bằng Cả 2 (xã Quảng La), cùng nhau học công nghệ. Ảnh: Ngọc Trâm.

Thực tế tại xã Quảng La cho thấy, việc phổ cập kỹ năng số bắt đầu từ những việc rất giản dị và cho thấy hiệu quả thiết thực. Như gia đình anh Triệu Văn Quang ở thôn Bằng Cả 2, từ sự hướng dẫn của con gái về việc sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng thiết yếu, các thành viên trong gia đình đã biết tham gia nhóm thông tin của thôn, sử dụng VNeID và thanh toán tiền điện, tiền nước trực tuyến. Những thao tác vốn không dễ dàng với người chưa quen công nghệ dần trở thành công việc thường ngày.

Anh Triệu Văn Quang chia sẻ: Trước đây chúng tôi không biết gì về điện thoại thông minh hay mạng 4G, 5G. Nhưng từ ngày được con gái hướng dẫn, các thành viên trong gia đình tôi đã biết cách đọc các trang phục vụ cho sản xuất, thanh toán không dùng tiền mặt và vào VNeID để tra cứu thông tin… Nhờ đó chúng tôi dần tự tin hơn khi sử dụng những tiện ích số trong cuộc sống hằng ngày.

Để công nghệ và chuyển đổi số đạt hiệu quả lan tỏa

Một trong những yêu cầu đặt ra đối với Quảng Ninh hiện nay là làm thế nào để các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số không chỉ phát huy hiệu quả ở một số đơn vị, địa bàn có điều kiện thuận lợi mà có thể nhân rộng, tạo chuyển biến trên diện rộng. Đây cũng là bài toán cần được giải quyết trong quá trình thành phố cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chia sẻ về nội dung này bên lề Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2026 được Quảng Ninh tổ chức vào cuối tháng 9 vừa qua, TS. Nguyễn Đắc Bình Minh, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho rằng: Trước hết, cần đổi mới cách tiếp cận trong lựa chọn và triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Mỗi đề tài, dự án cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của sản xuất và đời sống, xác định rõ đối tượng thụ hưởng, khả năng ứng dụng và hiệu quả sau chuyển giao. Những mô hình đã chứng minh được hiệu quả cần được đánh giá, hoàn thiện quy trình, có phương án hỗ trợ nhân rộng; ngược lại, những mô hình thiếu tính khả thi cần được nhìn nhận thẳng thắn, tránh đầu tư dàn trải hoặc chạy theo số lượng.

Cán bộ mặt trận xã Tiên Yên tuyên truyền, hướng dẫn bà con đồng bào dân tộc sử dụng các phần mềm số để thuận tiện hơn trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số đi sâu vào đời sống được thành phố Quảng Ninh xác định là quá trình đổi mới đồng bộ từ tư duy quản lý, phương thức tổ chức sản xuất đến thói quen sinh hoạt của mỗi người dân. Khi một hộ sản xuất biết ứng dụng công nghệ để giảm rủi ro, một HTX mở rộng được thị trường nhờ nền tảng số, một người dân thực hiện thủ tục thuận tiện hơn hay một bệnh nhân được chăm sóc tốt hơn nhờ dữ liệu y tế, những giá trị của khoa học công nghệ và chuyển đổi số mới thực sự hiện hữu. Đó cũng là cách để Quảng Ninh chuyển hóa tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW thành động lực phát triển, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện đời sống nhân dân và xây dựng không gian phát triển mới trong giai đoạn tiếp theo.