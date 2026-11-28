Xóa điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số

Quảng Ninh đã và đang quyết liệt triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Để tăng tốc, hoàn thiện những ứng dụng, đưa dữ liệu cùng các nền tảng số vào vận hành, khai thác hiệu quả, thành phố đã sát sao, quyết liệt yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai hiệu quả kế hoạch “100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số”.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ mới 2025-2030, Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là xu thế tất yếu, là động lực then chốt để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn; thúc đẩy kinh tế số, chính quyền số, xã hội số, gia tăng năng suất lao động; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, giảm thiểu thủ tục hành chính rườm rà; tạo cơ hội ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, hiện đại, gia tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng kinh tế…

Trong mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) lần thứ XVI, xác định, nhận diện, định vị lại Quảng Ninh trong tương quan vùng, quốc gia và quốc tế trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước; phát huy nhanh mọi thuận lợi, thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, quản trị phát triển, thúc đẩy kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế; trở thành một trong những địa phương tiên phong ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thúc đẩy kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế, tiêu biểu về cải cách hành chính…

Những năm qua, ngành Than đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh. Trong ảnh: Trung tâm Điều hành sản xuất của mỏ hầm lò Khe Chàm. Ảnh: Minh Hà

Nhiệm vụ trọng tâm là lấy đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính cho phát triển và tạo bứt phá mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng thích ứng, chống chịu và sức cạnh tranh của kinh tế địa phương. Tạo đột phá, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, hạ tầng công nghệ để thúc đẩy phát triển kinh tế số, du lịch biển, kinh tế biển, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, cửa khẩu thông minh…

Từ những định hướng, chỉ tiêu rõ ràng được hoạch định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) lần thứ XVI và Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2026, Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực trọng tâm liên quan đến xây dựng Đảng, phát triển, tăng trưởng kinh tế, giải quyết thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, thành phố đã xây dựng, triển khai Đề án xác lập mô hình tăng trưởng mới, định hướng phát triển theo chiều sâu, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực. Nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực này năm 2026 đạt 1.101,85 tỷ đồng; đã trình phân bổ 1.086,39 tỷ đồng, giải ngân đạt 374,52 tỷ đồng, bằng 34% tổng dự toán giao, dự kiến giải ngân hết trong năm 2026.

Quảng Ninh từng bước hình thành các không gian phát triển mới như Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu, Cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng; tăng cường đầu tư hạ tầng số, viễn thông, dữ liệu số và thu hút các dự án công nghệ cao. Hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục phát triển với 41 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 11 tổ chức khoa học và công nghệ công lập cùng hệ thống phòng thử nghiệm, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Thành phố đã ký kết hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viettel, VNPT, MobiFone, GTEL, FPT; triển khai hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Tây (Trung Quốc). Các nội dung hợp tác bước đầu được cụ thể hóa trong đầu tư hạ tầng Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu, xây dựng dữ liệu đất đai, phát triển du lịch số và mô hình thôn thông minh.

Hạ tầng và các tiện ích số tiếp tục được mở rộng, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thành phố đã xử lý 33/36 vị trí lõm sóng, đạt khoảng 92% kế hoạch; tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G đạt 100%, phủ sóng 5G đạt 95%; tỷ lệ hộ gia đình có thuê bao băng rộng cố định đạt 99,74%, đứng thứ 2 toàn quốc. Khoảng 95% người dân trưởng thành có tài khoản thanh toán, 83% hộ kinh doanh triển khai thanh toán số.

Từ sự triển khai quyết liệt, hiệu quả, chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 của Quảng Ninh xếp thứ 4 toàn quốc; tỷ lệ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp đạt trên 14%, vượt 4 điểm phần trăm so với chỉ tiêu giao; tỷ lệ sáng chế được khai thác, phát triển đạt trên 90%; gần 80% nhãn hiệu sản phẩm OCOP được đăng ký bảo hộ.

Từ những kết quả cao đạt được trong phát triển, tăng trưởng kinh tế của 10 tháng năm 2026 khi có 17/19 sản phẩm chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, cùng những thành tựu trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quảng Ninh quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” để hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt trên 13%, thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng trong năm 2026.