Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến một người tử vong

Do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và chuyển hướng không bảo đảm an toàn, Nguyễn Bá T. (SN 1994, trú tại xã Đức Thịnh - Hà Tĩnh) đã điều khiển xe ô tô gây tai nạn chết người.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Bá T.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Bá T. (SN 1994, trú tại xã Đức Thịnh - Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 6 giờ 25 phút ngày 21/10/2026, T. điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên quốc lộ 15, khi đến ngã ba giao với đường ĐH54, đoạn qua thôn Đức Dũng (xã Đức Thịnh), trong lúc rẽ phải, do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và chuyển hướng không bảo đảm an toàn, ô tô tải đã va chạm với xe đạp do cháu N.T.Q. (SN 2014, trú tại xã Đức Thịnh) điều khiển. Hậu quả, cháu Q. tử vong.

Đáng nói, giấy phép lái xe (hạng D) của Nguyễn Bá T. đã hết hạn từ ngày 17/3/2026 nhưng lái xe này không thực hiện thủ tục cấp đổi theo quy định.

Vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.