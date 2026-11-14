Khởi tố tài xế xe cần trục gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Cơ quan Công an khởi tố tài xế lái chiếc xe cần trục bánh lốp chạy không đúng phần đường quy định, va chạm với xe đạp điện khiến 2 người thiệt mạng.

Phan Minh Trung nghe cảnh sát đọc quyết định khởi tố bị can. (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Minh Trung (sinh năm 1987, cư trú xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 19h40 ngày 23/7, tại Km 18+300 đường tỉnh 909 thuộc ấp Hậu Lộc, xã Cái Ngang (tỉnh Vĩnh Long) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến xe cần trục do Trung điều khiển.

Lúc đó, xe cần trục chạy theo hướng Quốc lộ 53 đi đường tỉnh 905 đã va chạm xe đạp điện do L.N.H (sinh năm 2011) cầm lái, chở phía sau là N.H.B.D. (sinh năm 2011, cùng ngụ xã Cái Ngang) khiến hai em tử vong.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long xác định nguyên nhân tai nạn là do Trung và em L.N.H. cùng lái xe không đúng phần đường quy định.

Xe cần trục bánh lốp là loại thiết bị nâng hạ và di chuyển những sản phẩm, hàng hóa có khối lượng lớn, thường được sử dụng ở các khu vực ngoài trời, gắn các bánh xe nhằm di chuyển một cách dễ dàng từ nơi này sang nơi khác.

Xe này có độ linh động cao bởi được gắn thiết bị di chuyển các bánh xe tải trọng lớn. Với việc gắn bánh xe này, các loại cầu trục di chuyển dễ dàng qua sự điều khiển của con người.