Vụ xe ben va chạm xe đạp điện khiến 2 chị em tử vong: Công an TPHCM khuyến cáo 'khẩn'

Ngày 19-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Xuân Sơn (27 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo thông tin ban đầu, chiều 15-11, Sơn lái xe ben lưu thông trên đường Thủ Khoa Huân, hướng từ chợ Búng đi ngã tư Hòa Lân, khi đến giao lộ với đường 22 Tháng 12 (phường Thuận Giao), Sơn điều khiển xe rẽ phải thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do em Đ.T.M.T. (15 tuổi, ngụ phường Thuận Giao) chở chị gái là Đ.T.M.D. (17 tuổi), đang lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn khiến em D. tử vong tại hiện trường, em T. tử vong tại bệnh viện.

Công an bắt tạm giam Đinh Xuân Sơn.

Sau khi xảy ra vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, phương tiện và trích xuất hình ảnh từ camera để điều tra nguyên nhân.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Sơn chuyển hướng không đảm bảo an toàn, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn.

Vụ tai nạn thương tâm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng của việc chủ quan, thiếu quan sát khi tham gia giao thông, cướp đi sinh mạng của hai em học sinh và để lại nỗi đau lớn cho gia đình.

Để phòng ngừa những vụ việc tương tự, Công an TPHCM khuyến cáo tài xế phải giảm tốc độ, bật tín hiệu và quan sát kỹ các hướng, đặc biệt là điểm mù khi chuyển hướng; chỉ thực hiện khi bảo đảm an toàn và nhường đường cho các phương tiện khác theo quy định.

Hiện trường vụ tai nạn.

Các hành vi vi phạm quy định về giao thông gây hậu quả chết người sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Doanh nghiệp vận tải cần tăng cường quản lý tài xế, nâng cao ý thức và kỹ năng lái xe an toàn. Gia đình, nhà trường cũng cần trang bị cho học sinh kỹ năng tham gia giao thông, nhất là khi di chuyển trên những tuyến đường có nhiều xe tải, xe container.