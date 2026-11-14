Kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty Đóng tàu Hạ Long

Ngày 14/11, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (15/11/1976 - 15/11/2026). Đến dự có lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam cùng các sở, ban, ngành, đối tác trong và ngoài nước.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long đã ôn lại chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển. Tiền thân của công ty là cơ sở đóng tàu Giếng Đáy, được xây dựng năm 1966 trên cơ sở hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ba Lan, trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, đến ngày 15/11/1976, Nhà máy Đóng tàu Hạ Long chính thức được thành lập.

Ông Đàm Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hạ Long, phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Nhìn lại chặng đường 50 năm phát triển, từ dấu mốc gia nhập Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam năm 1996 đến việc vượt qua giai đoạn khủng hoảng (2008 - 2012), Đóng tàu Hạ Long đã không ngừng lớn mạnh. Đặc biệt, thông qua hợp tác chiến lược với các tập đoàn quốc tế như Damen (Hà Lan), Scenic Tour (Úc)…, công ty đã làm chủ công nghệ đóng tàu hiện đại, vươn lên sản xuất thành công các dòng tàu trọng tải lớn, tàu chở ô tô, tàu khách cao cấp và tàu dịch vụ điện gió.

Đại diện Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đã trao bức trướng kỷ niệm 50 năm thành lập của Bộ Xây dựng tặng Công ty TNHH Đóng tàu Hạ Long.

Với những thành tựu vẻ vang, Đóng tàu Hạ Long vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì cùng nhiều phần thưởng cao quý. Phát huy truyền thống 50 năm qua, tập thể công ty tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng doanh nghiệp phát triển xanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Tàu CSOV YN552209 được hạ thủy an toàn.

Nhân dịp này, Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hạ Long và Tập đoàn Damen (Hà Lan) đã tổ chức hạ thủy tàu CSOV YN552209. Đây là loại tàu dịch vụ hỗ trợ ngành công nghiệp điện gió xa bờ với nhiều tính năng hiện đại và kết cấu phức tạp, đòi hỏi trình độ và kỹ năng cao trong thi công. Tàu dài hơn 88m, rộng 19,7m, chiều cao thiết kế 8m, mớn nước thiết kế 5,3m, dung tích toàn phần khoảng 6.700 GT. Tàu do Tập đoàn Damen (Hà Lan) đặt hàng.