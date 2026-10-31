Gặp mặt các thế hệ cán bộ, công nhân học tập tại Ba Lan nhân Kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty Đóng tàu Hạ Long

Sáng 31/10, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan thành phố Quảng Ninh tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ, công nhân kỹ thuật của Công ty qua các thời kỳ đã từng học tập tại Ba Lan, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập 15/11 (1976-2026).

Quang cảnh buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ, công nhân kỹ thuật đã từng học tập tại Ba Lan do Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long và Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan thành phố Quảng Ninh phối hợp tổ chức.

Tham dự buổi gặp mặt có hơn 140 cựu cán bộ, công nhân kỹ thuật của Công ty Đóng tàu Hạ Long từng được học tập, đào tạo tại Ba Lan trong giai đoạn 1965-1980.

Các đại biểu cùng ôn lại quá trình hình thành, phát triển của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long và những đóng góp của đội ngũ cán bộ, công nhân được đào tạo tại Ba Lan. Từ kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề đến tác phong lao động, kinh nghiệm quản lý, các thế hệ đã góp phần xây dựng nền tảng kỹ thuật, từng bước nâng cao năng lực sản xuất của nhà máy. Nhiều người tiếp tục rèn luyện, trưởng thành, đảm nhiệm các vị trí quản lý tại công ty và Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan phát biểu tại buổi gặp mặt và tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan và Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan TP Quảng Ninh nhấn mạnh: Lịch sử Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long gắn liền với sự hỗ trợ của Ba Lan về thiết kế, cung cấp thiết bị, đào tạo nhân lực và cử chuyên gia trực tiếp tham gia xây dựng. Từ dự án Nhà máy đóng tàu Giếng Đáy, quen gọi là Nhà máy đóng tàu Việt Nam - Ba Lan, sự hợp tác ấy đã đặt nền móng cho một cơ sở công nghiệp đóng tàu tại Quảng Ninh.

Năm 1969, văn kiện hợp tác hữu nghị Việt Nam - Ba Lan được ký kết, trong đó có nội dung viện trợ đồng bộ xây dựng nhà máy đóng mới, sửa chữa tàu biển và tiếp nhận 300 thanh niên Việt Nam sang đào tạo nghề tại Trung tâm công nghiệp đóng tàu Ba Lan - OKC Gdańsk. Các chuyên gia Ba Lan đã cùng cán bộ, công nhân Việt Nam tham gia xây dựng công trường T3, kể cả trong những năm chiến tranh, khi công trường nhiều lần bị đánh phá. Sự hỗ trợ về cơ sở vật chất đi cùng đào tạo con người đã tạo điều kiện để nhà máy tiếp nhận, vận hành thiết bị và phát triển năng lực kỹ thuật.

Ông Hoàng Đức Hạnh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ và tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long.

Không chỉ hiện diện trong nhà máy, dấu ấn hữu nghị còn được lưu giữ trong đời sống người dân qua những tên gọi quen thuộc như chợ Ba Lan, phố Ba Lan, ngã ba Ba Lan. Những địa danh ấy gắn với ký ức về các chuyên gia, người thợ và một thời kỳ cùng lao động, xây dựng nhà máy, trở thành chất liệu thiết thực để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Qua nửa thế kỷ xây dựng, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long chú trọng đổi mới, đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ hiện đại, đồng bộ, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật, nâng cao độ chính xác, an toàn trong lao động, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. Công ty thực hiện đóng mới và sửa chữa các phương tiện vận tải thủy, trong đó có khả năng đóng mới các chủng loại tàu có tải trọng tới 70.000 DWT.

Đại diện cán bộ, công nhân kỹ thuật của Công ty Đóng tàu Hạ Long từng được học tập, đào tạo tại Ba Lan trong giai đoạn 1965-1980 tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long.

Đại diện cán bộ, công nhân kỹ thuật của Công ty Đóng tàu Hạ Long từng được học tập, đào tạo tại Ba Lan phát biểu tại buổi lễ.

Cuộc gặp mặt các thế hệ cán bộ, công nhân kỹ thuật của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long đã từng học tập tại Ba Lan, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty là dịp tri ân những người đã đóng góp cho sự phát triển của Công ty qua các thời kỳ; đồng thời tiếp nối mối liên hệ giữa các thế hệ người lao động của Công ty. Trên nền tảng đó, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long xác định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng hợp tác quốc tế.