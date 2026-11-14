Khai trương Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long

Ngày 14/11, tại phường Bãi Cháy, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam chính thức tổ chức Lễ khai trương Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long. Tới dự buổi lễ, về phía Nhật Bản có ngài Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; ông Ohno Keiji, Giám đốc điều hành mảng Phát triển Trung tâm thương mại của Tập đoàn AEON kiêm Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEONMALL; ông Tezuka Daisuke, Giám đốc điều hành Tập đoàn AEON kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEON Việt Nam. Về phía Quảng Ninh có đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo người dân, du khách.

Các vị đại biểu tới dự lễ khai trương AEON MALL Hạ Long.

AEON MALL Hạ Long là trung tâm thương mại thứ 10 của hệ thống AEON MALL tại Việt Nam, tọa lạc tại số 288 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh. Dự án được khởi công từ tháng 2/2025 trên diện tích hơn 9,1 ha với tổng vốn đầu tư trên 5.140 tỷ đồng, tổng diện tích sàn trên 140.000 m² (diện tích cho thuê khoảng 54.000 m²), quy mô gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Ngài Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ.

Trong giai đoạn 1, trung tâm thương mại quy tụ gần 140 gian hàng thuộc các lĩnh vực thời trang, phong cách sống, ẩm thực, vui chơi giải trí và điện ảnh; trong đó hơn 60% thương hiệu lần đầu tiên hiện diện tại Quảng Ninh, tạo diện mạo mới cho thị trường bán lẻ địa phương và đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng.

Ông Ohno Keiji, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEONMALL, phát biểu khai trương AEON MALL Hạ Long.

Lấy cảm hứng từ cảnh quan thiên nhiên và văn hóa bản địa của vùng đất di sản, công trình được thiết kế theo định hướng kết hợp hài hòa giữa không gian thương mại hiện đại với trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và kết nối cộng đồng. Nhiều khu vực điểm nhấn, như: Không gian ẩm thực kết hợp sân khấu biểu diễn lấy cảm hứng từ Hòn Trống Mái, quảng trường trình diễn ánh sáng tái hiện truyền thuyết vịnh Hạ Long, công viên xanh trong nhà, sảnh sự kiện giới thiệu văn hóa và tài nguyên du lịch địa phương cùng hệ thống tiện ích không rào cản dành cho người cao tuổi, người khuyết tật và gia đình có trẻ nhỏ được đầu tư đồng bộ.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh phát biểu chào mừng và tặng hoa chúc mừng lễ khai trương AEON MALL Hạ Long.

Dự án cũng hướng tới kết nối chặt chẽ với hoạt động du lịch của thành phố thông qua kế hoạch hợp tác với Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh và triển khai tuyến xe buýt đưa đón miễn phí kết nối các khách sạn lớn tại khu vực Bãi Cháy và Hòn Gai.

Ông Tezuka Daisuke, Giám đốc Điều hành Tập đoàn AEON kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEON Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Song hành với phát triển không gian thương mại, AEON MALL Hạ Long đạt chứng nhận công trình xanh LOTUS hạng Vàng của Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam nhờ tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Hệ thống điện mặt trời áp mái dự kiến cung cấp khoảng 2.865 MWh mỗi năm, đáp ứng khoảng 11% nhu cầu điện năng và giảm khoảng 1.800 tấn khí thải các-bon mỗi năm; hệ thống tái sử dụng nước thải sau xử lý giúp tiết kiệm khoảng 2.200 m³ nước mỗi năm; bãi đỗ xe ngoài trời bố trí 8 bộ sạc ô tô điện và 96 bộ sạc xe máy điện. Công trình đồng thời được thiết kế thích ứng với đặc thù đô thị biển thông qua các giải pháp nâng cốt sàn tầng 1, lắp đặt tấm chắn chống ngập và tăng cường hệ thống thoát nước mưa, phòng chống bão.

Các vị đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút chính thức khai trương AEON MALL Hạ Long.

Phát biểu khai trương AEON MALL Hạ Long, ông Ohno Keiji, Giám đốc điều hành mảng Phát triển Trung tâm thương mại của Tập đoàn AEON kiêm Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEON MALL, khẳng định: Doanh nghiệp sẽ phát huy tối đa kinh nghiệm đã tích lũy để vận hành một trung tâm thương mại an toàn, an tâm, thích ứng với mọi điều kiện thời tiết, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của người dân và du khách. Thông qua việc tăng cường hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp địa phương và tạo thêm cơ hội việc làm, AEON MALL mong muốn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế khu vực, trở thành cầu nối giữa người dân địa phương với du khách, cùng lan tỏa sức hấp dẫn và đồng hành với sự phát triển của Quảng Ninh.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Quảng Ninh cùng đại diện lãnh đạo Tập đoàn AEON và Công ty TNHH AEONMALL tham quan các gian hàng tại AEON MALL Hạ Long.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, nhấn mạnh: Trong 10 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 30,2% so với cùng kỳ, phát triển mới 3 siêu thị và 82 cửa hàng tiện lợi; du lịch đón 20,3 triệu lượt khách, tăng 10,23%; thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/10 đạt 84.953 tỷ đồng, tăng 22,67%; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 1,5 tỷ USD, gấp 2,8 lần cùng kỳ, tạo nền tảng vững chắc để thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 13% trong năm 2026. Trong bức tranh phát triển đó, việc Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long chính thức đi vào hoạt động là điểm nhấn quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại theo hướng văn minh, hiện đại, bổ sung không gian mua sắm, giải trí gắn với du lịch Hạ Long - Bãi Cháy, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương và mở rộng kênh phân phối cho hàng Việt cùng 451 sản phẩm OCOP của Quảng Ninh, trong đó có 16 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh giới thiệu với các vị đại biểu về những sản phẩm đặc trưng của Quảng Ninh được bày bán tại AEON MALL Hạ Long.

Khẳng định dự án là kết quả cụ thể của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ: Tiếp nối các công trình biểu tượng hợp tác Việt - Nhật gần 20 năm qua như cầu Bãi Cháy, cảng Cái Lân, đến nay Nhật Bản đã có 23 dự án đầu tư trên địa bàn với tổng vốn đăng ký trên 2,8 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào thành phố. AEON MALL Hạ Long chính là mắt xích mới trong chuỗi hợp tác hiệu quả đó. Thành phố ghi nhận, đánh giá cao Tập đoàn AEON và Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam đã tập trung nguồn lực triển khai dự án bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ cam kết; đồng thời trân trọng nỗ lực của các nhà thầu cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong quá trình thực hiện dự án.

Các đại biểu thăm các gian hàng ẩm thực phong cách Nhật Bản tại AEON MALL Hạ Long.

Để Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long hoạt động hiệu quả và bền vững, đồng chí Lê Văn Ánh đề nghị Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam tổ chức vận hành trung tâm an toàn, văn minh; chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và quyền lợi người tiêu dùng; ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động địa phương; tạo điều kiện để sản phẩm OCOP, hàng hóa của doanh nghiệp, hợp tác xã Quảng Ninh được giới thiệu, tiêu thụ mạnh mẽ trong hệ thống phân phối của AEON; tích cực phối hợp với các cơ quan của thành phố triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại và quảng bá du lịch. Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND phường Bãi Cháy theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời giải quyết các kiến nghị theo thẩm quyền và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

AEON MALL Hạ Long chính thức đi vào hoạt động là điểm nhấn quan trọng góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại theo hướng văn minh, hiện đại, bổ sung không gian mua sắm, giải trí gắn với du lịch Hạ Long - Bãi Cháy.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Thành phố Quảng Ninh sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh doanh lâu dài; đồng thời mong muốn Tập đoàn AEON sớm triển khai giai đoạn 2 của dự án và tiếp tục nghiên cứu, mở rộng đầu tư các dự án thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản nói chung, quan hệ hợp tác giữa thành phố Quảng Ninh và các đối tác Nhật Bản nói riêng ngày càng sâu rộng, thực chất.