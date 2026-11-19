Lạm phát Anh lên mức cao nhất trong một năm, gia tăng khả năng tăng lãi suất

Lạm phát tại Anh trong tháng 10 tăng lên 3,6%, mức cao nhất trong một năm, do giá nhiên liệu tiếp tục chịu tác động từ xung đột Trung Đông. Số liệu công bố ngày 18/11 làm gia tăng khả năng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12, sau đợt tăng đầu tiên trong hơn ba năm vừa qua.

Sau khi nhậm chức, Thủ tướng Anh Andy Burnham hiện đang đối mặt với những bài toán

﻿kinh tế trong bối cảnh kinh tế Anh chịu thêm sức ép từ xung đột Trung Đông. Ảnh: AP

Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), tỷ lệ lạm phát hằng năm tăng từ 3,5% trong tháng 9 lên 3,6% trong tháng 10, chủ yếu do giá xăng dầu tăng cao. Diễn biến này khiến lạm phát tiếp tục vượt xa mục tiêu 2% của BoE.

Nguyên nhân chính khiến lạm phát tại Anh tăng mạnh trong năm nay là chi phí năng lượng leo thang do xung đột Trung Đông và tình trạng gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz. Những khó khăn trong chuỗi cung ứng đã làm thu hẹp nguồn cung dầu khí toàn cầu, đẩy giá nhiên liệu và hóa đơn năng lượng của các hộ gia đình tăng cao.

Theo dự báo, lạm phát tại Anh có thể tiếp tục tăng trong những tháng tới, chủ yếu do chi phí năng lượng sinh hoạt cao hơn. Nhiều nhà kinh tế cho rằng diễn biến này sẽ khiến BoE phải cân nhắc một đợt tăng lãi suất tiếp theo vào tháng 12.

Đầu tháng 11, BoE đã nâng lãi suất cơ bản từ 3,75% lên 4%, đánh dấu lần tăng đầu tiên trong hơn ba năm. Ngân hàng này cũng nhấn mạnh triển vọng lãi suất tại Anh phụ thuộc đáng kể vào diễn biến xung đột Trung Đông. BoE hiện dự báo lạm phát có thể đạt đỉnh 5% vào mùa hè năm 2027. Tuy nhiên, nếu xu hướng giảm của giá dầu và khí đốt được duy trì trong những tuần tới, mức đỉnh lạm phát thực tế có thể thấp hơn dự báo, qua đó giảm nhu cầu tiếp tục tăng lãi suất tại Anh cũng như các nền kinh tế khác.