Anh bổ nhiệm đặc phái viên về an ninh khí hậu

Anh ngày 12/11 thông báo bổ nhiệm bà Madeleine Alessandri làm đặc phái viên về an ninh khí hậu, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm gia tăng các mối đe dọa đối với an ninh, kinh tế và đời sống người dân.

Thủ tướng Anh Andy Burnham phát biểu tại Hội nghị COP31. Ảnh: AP

Thông báo được Thủ tướng Anh Andy Burnham đưa ra tại Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nhấn mạnh biến đổi khí hậu không còn là mối đe dọa xa vời mà đã trở thành vấn đề an ninh quốc gia, gây tổn hại đến sinh mạng và sinh kế trên toàn thế giới. Anh cũng sẽ ưu tiên vấn đề tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu khi đảm nhiệm chức Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào năm tới.

Bà Alessandri được bổ nhiệm sau khi Chính phủ Anh công bố đánh giá cảnh báo những tổn hại đối với các hệ sinh thái, một phần do biến đổi khí hậu, có thể làm gián đoạn nguồn cung lương thực, đồng thời làm gia tăng xung đột và di cư. Anh hiện nhập khẩu khoảng 40% lượng thực phẩm tiêu thụ trong nước. Việc bổ nhiệm bà Alessandri đưa Anh trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có đặc phái viên chuyên trách về an ninh khí hậu. Tuy nhiên, các nhà hoạt động môi trường cho rằng những chính sách của Thủ tướng Burnham chưa hoàn toàn tương xứng với mức độ khẩn cấp mà ông nhấn mạnh trong bài phát biểu

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh hội nghị ghi nhận nhiều cảnh báo về tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, đặc biệt đối với các quốc đảo nhỏ. Phó Tổng thống Seychelles Alix Sebastien Pillay cho biết quốc đảo gồm 115 hòn đảo ở Ấn Độ Dương đang chịu thiệt hại hàng triệu USD do bão và lũ lụt, dù đóng góp rất ít vào tình trạng nóng lên toàn cầu. Ông kêu gọi tăng cường quỹ của LHQ hỗ trợ các quốc gia khắc phục tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, báo cáo của tổ chức độc lập Climate Action Tracker nhận định nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu trên toàn cầu gần như đình trệ trong 5 năm qua. Ngay cả khi các quốc gia thực hiện đầy đủ các cam kết hiện nay, nhiệt độ toàn cầu vẫn có thể tăng 2,6 độ C vào cuối thế kỷ này, vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp được đặt ra trong Hiệp định Paris.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif kêu gọi các quốc gia gây ô nhiễm lớn tăng cường hỗ trợ tài chính cho những nước chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, nhấn mạnh không quốc gia nào có thể đơn độc ứng phó với cuộc khủng hoảng này.