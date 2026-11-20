Anh và EU thúc đẩy hàn gắn quan hệ sau một thập kỷ Brexit

Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 20/11 (theo giờ địa phương) tham dự hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ), nhằm khắc phục những thiệt hại do Brexit gây ra và tăng cường hợp tác giữa hai bên. Cuộc gặp diễn ra một thập kỷ sau khi cử tri Anh bỏ phiếu rời EU, trong bối cảnh ông Burnham công khai không loại trừ khả năng nước này tái gia nhập khối.

Thủ tướng Anh Andy Burnham. Ảnh: AP

Theo chương trình, Thủ tướng Burnham sẽ hội đàm gần một giờ với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Sau đó, các nhà lãnh đạo sẽ tham dự phiên họp toàn thể cùng các bộ trưởng Anh và ủy viên châu Âu.

Đây mới là hội nghị thượng đỉnh Anh - EU lần thứ hai kể từ khi Anh trở thành quốc gia đầu tiên rời khỏi khối thương mại này. Ông Burnham coi cuộc gặp là bước đi nhằm khắc phục những tổn thất mà Brexit gây ra trong một thập kỷ qua.

Thủ tướng Anh cho rằng mọi phương án về quan hệ tương lai với EU đều cần được xem xét, bao gồm khả năng tái gia nhập khối hiện có 27 thành viên. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây mới chỉ là một lựa chọn và khó có thể sớm trở thành hiện thực.

Việc Anh quay trở lại EU không chỉ đòi hỏi sự ủng hộ của cử tri Anh mà còn cần sự nhất trí của toàn bộ các nước thành viên EU, trong bối cảnh lòng tin giữa hai bên chưa hoàn toàn được khôi phục. Dù vậy, việc ông Burnham công khai đề cập khả năng tái gia nhập đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong tranh luận chính trị tại Anh, nơi vấn đề này lâu nay ít được các nhà lãnh đạo nhắc đến.

Trước hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bày tỏ mong muốn đây sẽ là cuộc gặp có tham vọng và mang lại kết quả cụ thể, trong đó có việc mở rộng cơ hội cho thanh niên, tạo thuận lợi cho thương mại nông sản, thực phẩm và tăng cường hợp tác về an ninh kinh tế. Hai bên dự kiến ký kết thỏa thuận thương mại đối với thực phẩm và đồ uống, thỏa thuận về giao dịch phát thải, cùng kế hoạch cho phép thanh niên Anh và EU làm việc có thời hạn tại lãnh thổ của nhau. Theo Thủ tướng Burnham, các thỏa thuận này có thể giúp quy mô nền kinh tế Anh tăng thêm khoảng 0,4%.

Tuy nhiên, triển vọng hàn gắn quan hệ vẫn đối mặt với những trở ngại chính trị. Giới chức EU tỏ ra thận trọng trước các cuộc thảo luận về khả năng Anh tái gia nhập, sau một thập kỷ chứng kiến những yêu cầu và định hướng thay đổi dưới thời bảy thủ tướng Anh. Brussels hiện muốn London xác định rõ mục tiêu trước khi tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán mới nào.

Đại sứ Ireland tại Anh Sonja Hyland nhận định cuộc trưng cầu ý dân năm 2016 đã không làm rõ đầy đủ những hệ quả của Brexit. Theo bà, nếu muốn mở lại đàm phán, Anh phải đưa ra quyết định rõ ràng về điều nước này thực sự mong muốn.