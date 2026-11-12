Lan tỏa tinh thần người lính "giữ lửa" thi đua

Đội ngũ cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) thuộc 18 tổ chức Hội trong Cụm thi đua số 7 (Khối 487, Hội CCB thành phố Quảng Ninh) tiếp tục gương mẫu, tiên phong trong lao động sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Giữa nhịp sản xuất hối hả nơi khai trường, nhà máy, bến cảng, những người lính dù đã rời quân ngũ vẫn giữ vững bản lĩnh và ý chí vượt khó. Cụm thi đua số 7 hiện có 843 hội viên CCB, sinh hoạt trong các doanh nghiệp khai thác than, đóng tàu, dịch vụ cảng, điện lực, viễn thông, kinh doanh xăng dầu; tỷ lệ hội viên là đảng viên tại nhiều đơn vị đạt từ 38% đến 90%.

Hội CCB Petrolimex Quảng Ninh và Đoàn Thanh niên Công ty phối hợp trồng cây, chỉnh trang cảnh quan tại Xí nghiệp Kho vận Xăng dầu K130, tháng 7/2026. Ảnh: Hội CCB Petrolimex Quảng Ninh cung cấp.

Năm 2026, doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn do giá nhiên liệu, vật tư biến động, thời tiết phức tạp; đặc thù sản xuất ba ca liên tục và cán bộ Hội chủ yếu kiêm nhiệm cũng ảnh hưởng đến hoạt động phong trào. Tuy nhiên, với sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, Hội cấp trên và sự phối hợp của các đoàn thể, các Hội CCB trong Cụm vẫn duy trì hiệu quả phong trào thi đua.

Ngay từ đầu năm, 18 tổ chức Hội đã xây dựng kế hoạch, ký kết giao ước thi đua, gắn phong trào “CCB gương mẫu” với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị. Theo ông Trần Quang Thinh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 7, các phong trào được triển khai thiết thực, bám sát nhiệm vụ chuyên môn; tập trung nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, chấp hành kỷ luật lao động và bảo đảm an toàn sản xuất.

Nhiều phần việc do CCB đảm nhận mang lại hiệu quả rõ nét như: Hội CCB Công ty Viễn thông Quảng Ninh phối hợp bảo vệ tuyến cáp thông tin đường trục; Hội CCB Than Hà Lầm tham gia trồng 36.500 cây xanh phục hồi môi trường khai trường, trị giá hơn 700 triệu đồng; Hội CCB Petrolimex Quảng Ninh trồng 35 cây xanh lớn dọc tuyến đường trục Kho xăng dầu K130, trị giá trên 80 triệu đồng. Hội viên còn tích cực tham gia sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm.

Không chỉ tiên phong trong lao động sản xuất, các CCB còn phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình đồng đội. Các tổ chức Hội duy trì Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” và quỹ thăm hỏi tại chi hội để kịp thời hỗ trợ hội viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, toàn Cụm không có hội viên thuộc diện hộ nghèo; hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công được quan tâm. Đặc biệt, 100% cán bộ, hội viên ủng hộ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hội viên Hội CCB Công ty CP Than Hà Tu tham gia phát quang cây xanh, bảo đảm an toàn, thông thoáng tuyến đường vận chuyển than của công ty.

Các Hội CCB còn phối hợp với tổ chức đoàn thể giáo dục truyền thống cách mạng, truyền lửa nhiệt huyết và ý thức kỷ luật cho thế hệ lao động trẻ, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương.

Công tác xây dựng Hội được chú trọng, các chi hội linh hoạt bố trí sinh hoạt theo ca sản xuất, duy trì tư tưởng hội viên ổn định, không có vi phạm pháp luật. Năm 2026, Hội CCB Than Hà Lầm kết nạp 10 hội viên, Hội CCB Petrolimex Quảng Ninh kết nạp 6 hội viên. Cụm đề nghị Hội CCB thành phố tặng bằng khen cho cả 18 đơn vị.

Thời gian tới, Cụm thi đua số 7 tiếp tục đổi mới phương thức điều hành phong trào thi đua; xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể ngay từ đầu năm; gắn hoạt động Hội với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tăng cường phối hợp với các đoàn thể. Cụm phấn đấu 100% tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc; 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; có ít nhất 4 gương điển hình tiên tiến được biểu dương.

Từ khai trường, bến cảng đến các hoạt động nghĩa tình đồng đội, những người lính năm xưa luôn gương mẫu, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả.