Đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu

Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Đông Triều chủ động phối hợp với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, triển khai hiệu quả phong trào “CCB gương mẫu” gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Với trên 2.500 hội viên sinh hoạt tại 11 chi hội khu phố, Hội CCB phường Đông Triều phối hợp với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thực hiện các phong trào ở địa phương. Nhất là sau khi sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, Hội kịp thời phổ biến chủ trương, tạo sự thống nhất trong cán bộ, hội viên, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Hội viên Chi hội CCB khu phố Bình Lục, phường Đông Triều, dọn vệ sinh trên tuyến đường trung tâm khu phố.

Xác định xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền là nhiệm vụ hàng đầu, Hội CCB phường gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, Hội CCB phường duy trì 11 tổ công tác CCB sau khi sắp xếp lại 36 tổ trước đây, đồng thời có 33 hội viên CCB tham gia các tổ nhân dân tự quản.

Đặc biệt, trong cuộc bầu cử trưởng khu phố diễn ra vào tháng 8/2026, Hội CCB phường phối hợp với Công an phường, Hội Cựu Công an nhân dân và các lực lượng cơ sở thành lập 11 tổ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn. Trong tổng số 179 thành viên của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có 33 hội viên CCB.

Để xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Hội CCB phường Đông Triều hướng dẫn các chi hội phối hợp với cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận khu phố triển khai các phần việc cụ thể. Hội viên và nhân dân đã trồng hàng trăm cây xanh, lắp đặt 25 ghế đá, 60 ổ cắm cờ với kinh phí xã hội hóa trên 50 triệu đồng. Đồng thời, Hội vận động người dân thực hiện quy ước khu dân cư, tổ chức việc cưới, việc tang văn minh, tiết kiệm và duy trì phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” hằng tuần.

Khu phố Bình Lục, nơi có gần 1.500 hộ với trên 5.000 nhân khẩu, được chọn triển khai điểm mô hình dân vận khéo “Câu lạc bộ CCB tham gia bảo vệ môi trường”. Hằng tuần, hội viên CCB làm nòng cốt, cùng đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và người cao tuổi quét dọn đường phố, ngõ xóm, tuyên truyền giữ gìn vệ sinh chung và tham gia bảo đảm an toàn giao thông.

Cán bộ Hội CCB phường Đông Triều thực hành sử dụng các tiện ích trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tháng 10/2026.

Từ sự đóng góp của hội viên và nhân dân, trong 10 tháng của năm 2026, phong trào “Thắp sáng đường quê” đã lắp mới 50 bóng đèn trên 1,5 km đường liên khu và ngõ phố. Hội cũng duy trì 3 tuyến đường kiểu mẫu với tổng chiều dài trên 2,5 km theo tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp. Mỗi tuần, hơn 200 lượt hội viên tham gia chăm sóc cây xanh tại các tuyến đường này.

Công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ được Hội triển khai thông qua các buổi tọa đàm "Theo dấu chân lịch sử”, phối hợp với Đoàn Thanh niên và các trường học trên địa bàn đã thu hút hơn 1.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, giáo viên và học sinh tham gia. Hội còn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, thăm hỏi, tặng quà cho 54 thanh niên lên đường nhập ngũ và vận động 250 nam thanh niên tuổi 17 đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Cùng với các hoạt động ở khu dân cư, Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH duy trì 7 tổ tiết kiệm và vay vốn, hỗ trợ 256 hộ tiếp cận nguồn vốn với tổng dư nợ 18 tỷ đồng. Hội CCB phường chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chi hội. Đồng thời, Hội quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác và rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

Hội CCB phường Đông Triều sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, nhân rộng các mô hình hiệu quả và gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ của từng khu phố. Đến năm 2030, Hội phấn đấu có ít nhất 72% hộ hội viên thuộc diện khá, giàu.