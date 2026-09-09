Khơi dậy phong trào “CCB gương mẫu”

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được các cấp Hội CCB thành phố Quảng Ninh triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước.

Hội CCB Quảng Ninh và Hội Cựu Công an nhân dân Quảng Ninh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, tháng 6/2026.

Chủ tịch Hội CCB thành phố Đàm Huy Đắc cho biết: Điểm nổi bật của phong trào “CCB gương mẫu” chính là việc các cấp Hội luôn xác định thi đua phải gắn với những phần việc cụ thể, thiết thực ở cơ sở. Mỗi cán bộ, hội viên không chỉ gương mẫu trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn tích cực vận động gia đình và nhân dân đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn ANTT địa bàn.

Trong 7 tháng của năm 2026, các cấp Hội tiếp tục duy trì hiệu quả 2.422 tổ “Nhân dân tự quản về ANTT” do CCB làm nòng cốt. Đây là lực lượng bám sát địa bàn dân cư, tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, qua đó góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Hội CCB thành phố và Hội Cựu Công an nhân dân Quảng Ninh cũng đã ký chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở ký kết, hai bên sẽ thống nhất tập trung vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng các mô hình tự quản về ANTT và tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại tổ dân, khu phố trên địa bàn thành phố.

Tinh thần gương mẫu còn được thể hiện rõ trong công tác giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Trong 7 tháng năm 2026, Hội CCB các cấp trên địa bàn Quảng Ninh đã phối hợp với tổ chức Đoàn và lực lượng quân sự tổ chức 134 buổi tọa đàm, giao lưu, nói chuyện truyền thống, thu hút gần 49.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và giáo viên tham dự. Những chương trình như: “Theo dấu lịch sử”, “Tiếp lửa truyền thống”, kể chuyện lịch sử tại các khu dân cư, trường học đã đưa những câu chuyện của người lính đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng những hình thức sinh động, gần gũi.

Một trong những nội dung tạo sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào là thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau nâng cao đời sống. Đến tháng 8/2026, toàn Hội CCB thành phố Quảng Ninh có 175 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 26 HTX, 5 tổ hợp tác, 121 trang trại, 593 gia trại và 1.552 hộ sản xuất, kinh doanh do CCB làm chủ. Đặc biệt, Quảng Ninh hiện không còn hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo; có 31.258 hộ hội viên đạt mức sống khá, giàu.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Tiêu biểu như CCB Lý Văn Hếnh (xã Ba Chẽ), phát triển mô hình kinh tế tổng hợp trên 10ha đất, trồng ba kích tím, quế, thông, keo, mang lại thu nhập khoảng 400 triệu đồng/năm và tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương. Những mô hình như vậy cho thấy tinh thần tự lực, tự cường của người lính năm xưa đang tiếp tục được phát huy trên “mặt trận” phát triển kinh tế hôm nay.

Phong trào “CCB gương mẫu” cũng được cụ thể hóa bằng nhiều công trình, phần việc hướng về cộng đồng. Giai đoạn 2022-2025, hội viên CCB Quảng Ninh đã hiến trên 7.000m² đất, đóng góp 1.500 ngày công, tham gia làm mới 152km đường. Phong trào “Thắp sáng đường quê” đã góp phần lắp đặt 42.000 bộ đèn; các cấp Hội xây dựng 59 nhà, sửa chữa 11 nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Toàn Hội còn duy trì 93 câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường với gần 4.000 thành viên; tham gia quản lý, giữ gìn hàng trăm km đường và diện tích rừng.

Hội CCB phường Quang Hanh và Đoàn Thanh niên CS HCM phường tổ chức chương trình tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ, tháng 7-2026

Tinh thần ấy đang tiếp tục được nối dài hiệu quả từ đầu năm 2026 đến nay, như: Hội CCB phường Mạo Khê đã triển khai các hoạt động chung tay xây dựng môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”; tại phường Bãi Cháy, cán bộ, hội viên tổ chức thăm hỏi, tri ân người có công, chăm lo CCB có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Quốc khánh 2/9 và sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố Trung ương. Những hoạt động tưởng như nhỏ nhưng lại làm rõ nét nhất ý nghĩa của hai chữ “gương mẫu” bắt đầu từ trách nhiệm với cộng đồng, từ khu dân cư và từ chính đời sống hằng ngày.

Cùng với đẩy mạnh các phong trào, Hội CCB thành phố Quảng Ninh chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thích ứng với yêu cầu mới. Trong 7 tháng của năm 2026, Hội CCB thành phố đã kết nạp 740 hội viên mới, đạt 65,2% kế hoạch năm 2026; đồng thời giới thiệu 13 hội viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp. Các cấp Hội từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, phong trào “Bình dân học vụ số”, nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ cho cán bộ, hội viên.

Theo ông Đàm Huy Đắc, Chủ tịch Hội CCB thành phố Quảng Ninh, bước vào chặng đường mới khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố, yêu cầu đối với phong trào “CCB gương mẫu” cũng được đặt ra ở tầm cao hơn. Toàn Hội xác định tiếp tục phát huy tinh thần “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, khơi dậy khát vọng cống hiến, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên CCB góp sức xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Phạm Thái Cảnh