Màu đen của than

Từ những khối than đen nhánh, thô ráp, qua đôi bàn tay khéo léo và sự kiên nhẫn của người thợ, những tác phẩm mỹ nghệ độc đáo dần thành hình.

Gần 30 năm gắn bó với nghề chế tác than đá, chị Nguyễn Thị Thanh Bình cùng gia đình ở phường Hà Tu, Quảng Ninh đã trải qua không ít thăng trầm. Nhưng tình yêu với những khối than và mong muốn gìn giữ nghề truyền thống qua nhiều thế hệ đã khiến họ tiếp tục gắn bó.

Trong tập podcast “Màu đen của than”, mời quý vị cùng Thanh âm Vùng mỏ lắng nghe câu chuyện về những đôi tay tài hoa, niềm tự hào với nghề và khát vọng trao truyền một nét văn hóa đặc trưng của vùng mỏ cho thế hệ mai sau.