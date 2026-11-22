Kết nối sắc màu văn hóa Hà Tu vào sản phẩm du lịch

Hội tụ văn hóa làng chài, bản sắc văn hóa Sán Dìu và truyền thống Vùng mỏ, phường Hà Tu có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa. Sự quan tâm của doanh nghiệp, cùng nỗ lực của địa phương đang mở hướng đưa những giá trị đặc sắc ấy vào sản phẩm du lịch.

Tháng 4/2026, đoàn farmtrip Quảng Ninh “Đến và yêu” tới phường Hà Tu, nghe hát giao duyên làng chài, hát soọng cô của người Sán Dìu, thử làm bánh bạc đầu, tìm hiểu đan lát, trò chơi dân gian. Những trải nghiệm này giúp doanh nghiệp lữ hành tiếp cận không gian văn hóa khác biệt với các điểm ngắm cảnh quen thuộc.

Đoàn famtrip trải nghiệm hát giao duyên làng chài, tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc của ngư dân Hạ Long tại phường Hà Tu. (Ảnh: phuonghatu.vn)

Tiếp nối sự quan tâm ấy, Công ty CP Ngắm cảnh Việt gần đây liên tục khảo sát, tìm hiểu khả năng kết nối thực tế giá trị bản địa với hành trình tham quan vịnh Hạ Long. Ông Ngô Duy Ninh, đại diện Công ty CP Ngắm cảnh Việt tại Quảng Ninh, đánh giá: Nét riêng của phường Hà Tu là cộng đồng ngư dân và đồng bào Sán Dìu cùng sinh sống giữa đô thị, bên cạnh truyền thống công nhân mỏ. Sự giao thoa ấy mở ra cơ hội phát triển những trải nghiệm khác biệt, gắn với đời sống bản địa.

Không chỉ có chiều sâu văn hóa, phường Hà Tu còn có thuận lợi về vị trí khi QL18A và đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả cùng đi qua, dễ dàng kết nối với các hành trình du lịch Hạ Long. Tuy nhiên, sức hút cốt lõi vẫn nằm ở những di sản đang được cộng đồng gìn giữ. Tại khu tái định cư Cái Xà Cong, nơi nhiều hộ dân làng chài chuyển lên bờ từ năm 2014, câu hát giao duyên, nghề đan ngư cụ và ký ức mưu sinh trên vịnh vẫn được lưu truyền. Những câu chuyện ấy trở nên sống động qua sự thể hiện của chính người trong cuộc.

Cùng với văn hóa làng chài, bản sắc văn hóa Sán Dìu tạo thêm chiều sâu cho vùng đất này. Đình Lộ Phong, di tích lịch sử cấp tỉnh, gắn chặt với đời sống tín ngưỡng của cộng đồng. Soọng cô, lễ cầu an, cầu mùa, bánh bạc đầu và ẩm thực truyền thống có thể trở thành những trải nghiệm vừa nghe, xem, vừa thực hành. Bên cạnh đó, ký ức nghề mỏ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” bổ sung mạch văn hóa công nhân đặc trưng. Sự hội tụ ấy tạo nên nét nhận diện riêng, thay vì chỉ bổ sung một điểm tham quan vào tour sẵn có.

Nhận diện những lợi thế này, Đảng bộ phường Hà Tu xác định, phát huy văn hóa Sán Dìu và văn hóa công nhân mỏ thành sản phẩm du lịch là một trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025-2030. Phường Hà Tu đã thực hiện số hóa đình Lộ Phong, xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên trẻ. Trước đó, lễ hội đình được phục dựng, duy trì thường niên. Lễ hội tháng 2/2026 tiếp tục tổ chức với nhiều nét mới như nghi lễ, hát soọng cô, thi làm bánh, bày mâm cỗ, các trò chơi dân gian...

Đáng chú ý, việc phát huy di sản văn hóa đã bước đầu gắn với hoạt động quảng bá du lịch. Tại chương trình famtrip hồi tháng 4/2026, BQL di tích, đại diện trường học và người dân cùng tham gia giới thiệu, hướng dẫn khách trải nghiệm, cho thấy khả năng huy động cộng đồng trực tiếp tham gia phát triển sản phẩm. Bên cạnh đó, phường Hà Tu còn quảng bá bánh bạc đầu, khâu nhục thông qua mô hình “Chợ số - Văn hóa số”; phối hợp với doanh nghiệp ngành Than nghiên cứu số hóa tư liệu, phát triển trải nghiệm văn hóa mỏ. Ngày hội Văn hóa công nhân mỏ tháng 11 tiếp tục giới thiệu ký ức thợ mỏ và ẩm thực địa phương.

Hát giao duyên cùng những nét văn hóa bản địa đặc sắc hứa hẹn trở thành điểm nhấn trong các sản phẩm du lịch trên vịnh Hạ Long.

Những nỗ lực ấy cũng mở thêm cơ hội kết nối với thị trường du lịch. Qua khảo sát thực tế, các đơn vị lữ hành tham gia famtrip Quảng Ninh ghi nhận sự mới mẻ của những sản phẩm văn hóa bản địa, quan tâm xây dựng tuyến kết nối. Riêng tại phường Hà Tu, sự quan tâm của Công ty CP Ngắm cảnh Việt đang tiến thêm một bước. Sau các sản phẩm xe buýt 2 tầng, hop-on hop-off, doanh nghiệp cùng đối tác đưa thuyền buồm ba vách vào khai thác cuối tháng 6/2026; nay tiếp tục làm việc với nghệ nhân, nhóm, câu lạc bộ hát giao duyên để nghiên cứu bổ sung biểu diễn và trải nghiệm văn hóa làng chài vào hành trình. Đồng thời, doanh nghiệp kết nối hãng lữ hành, đại lý tàu biển, hướng tới dòng khách quốc tế, nhất là nhóm khách tàu biển muốn khám phá bản sắc địa phương trong thời gian lưu lại Hạ Long.

Dù có triển vọng rõ nét, song phường Hà Tu cần củng cố, duy trì thường xuyên, phát huy các tổ, nhóm, câu lạc bộ. Riêng hát giao duyên làng chài cần có sự thúc đẩy để trở thành điểm nhấn đặc sắc trên hành trình thuyền ba vách khám phá Hạ Long.