Truyền hình Phát thanh Báo in
English 中文

Chuyên mục

Truyền hình
Chương trình thời sự truyền hình Dự báo thời tiết Giới Thiệu Phim - Chương trình mới Tinh hoa đất mỏ Khám phá Ca nhạc Giao lưu toạ đàm Phóng sự

Miss World 2026 quảng bá du lịch Quảng Ninh

Lần đầu tiên đăng cai tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World), Việt Nam có cơ hội đặc biệt để quảng bá hình ảnh đất nước tươi đẹp đến bạn bè quốc tế. Trong hành trình này, Quảng Ninh được lựa chọn là điểm đến đầu tiên, giới thiệu vịnh Hạ Long cùng những giá trị văn hóa, cảnh quan và sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương đến công chúng quốc tế. 111 thí sinh có mặt tại Quảng Ninh đã trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận vẻ đẹp, sức hấp dẫn của vùng đất di sản, đồng thời góp phần lan tỏa những hình ảnh và câu chuyện về Quảng Ninh tới đông đảo công chúng.

từ khóa:

#Miss World #Quảng Ninh #du lịch #quảng bá #sự kiện

QTV Go

Tải ứng dụng để tiếp tục sử dụng.

app-store google-play