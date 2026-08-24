Để người dân được chăm sóc sức khỏe trọn đời

Triển khai Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, năm 2026 là năm đầu tiên cả nước triển khai khám sức khỏe toàn dân. Tại Quảng Ninh, với quan điểm lấy con người làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của quá trình phát triển, thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc triển khai chủ trương nhân văn này, với mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân suốt đời. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng để Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trong tương lai.