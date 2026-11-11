Mỗi cơ quan của Quốc hội phải làm đúng việc, chịu trách nhiệm đến cùng với lĩnh vực được giao

Tiếp tục Phiên họp thứ 8, chiều tối 11/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội (Nghị quyết 71).

Nghị quyết 71 được ban hành ngày 18/2/2025, đã xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của các cơ quan của Quốc hội sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội thực hiện đầy đủ, thống nhất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cũng như phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội trong xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, thực hiện chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tuy nhiên, qua hơn 1,5 năm triển khai thi hành, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71 là cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 3 nhóm nội dung: bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của Nghị quyết số 71 với hệ thống pháp luật có liên quan; tăng cường phân công, ủy quyền trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban; rà soát, phân định rõ trách nhiệm chủ trì và phối hợp đối với một số nhiệm vụ cụ thể theo tính chất, đối tượng và phạm vi công việc, bảo đảm phù hợp chức năng của từng cơ quan, làm cơ sở xác định đúng vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Qua nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và các ý kiến thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ủy ban Công tác đại biểu đã chủ động, cầu thị trong việc chủ trì soạn thảo; Hội đồng Dân tộc là cơ quan thẩm tra đã thẳng thắn chỉ ra những điểm đúng, những điểm còn vướng mắc của dự thảo Nghị quyết. Thường trực hai cơ quan cũng đã thống nhất phương án tiếp thu, chỉnh lý.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp, đồng thời nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt là: nhiệm vụ là gốc, vị trí việc làm và biên chế là hệ quả.

"Tuyệt đối không lấy nhu cầu biên chế hoặc việc cần bổ sung nhân sự để làm căn cứ điều chỉnh, chuyển giao nhiệm vụ giữa các cơ quan. Mỗi lĩnh vực chỉ có một đầu mối chủ trì và chịu trách nhiệm đến cùng, không chồng chéo, không bỏ trống nhiệm vụ", Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Về điều chỉnh lĩnh vực phụ trách, Chủ tịch Quốc hội thống nhất với ba nhóm nội dung đã được chỉnh lý; đồng thời chỉ rõ, việc chuyển giao phải bảo đảm liên tục, công việc đang thực hiện thì phải làm đến cùng, không để nhiệm vụ rơi vào khoảng trống giữa hai cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quán triệt tinh thần: sửa đổi Nghị quyết số 71 không phải để chia lại công việc, mục đích là mỗi cơ quan của Quốc hội phải làm đúng việc, làm sâu việc và chịu trách nhiệm đến cùng đối với lĩnh vực được giao.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu việc gì thuộc trách nhiệm của mình thì phải đeo đuổi đến cùng, quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm thực hiện. Các cơ quan của Quốc hội phải thực hiện nghiêm tính tổ chức, kỷ luật, kỷ cương để triển khai hiệu quả Nghị quyết.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các cơ quan của Quốc hội tiếp tục rà soát thật kỹ, đặc biệt là về kỹ thuật lập pháp, ngôn ngữ thể hiện của dự thảo Nghị quyết.

* Cũng trong khuôn khổ phiên họp chiều tối 11/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Tại phiên họp, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo của Chính phủ và báo cáo của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi).

Qua xem xét, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với 4 nội dung đã được cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra thống nhất, liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư; quy định luật sư tập sự được tham gia một số hoạt động tố tụng; việc thành lập Hội đồng tuyển chọn luật sư; việc cho phép công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể có thành viên góp vốn...