Gắn phân bổ ngân sách với kết quả, hiệu quả đầu tư

Sáng 5/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe Tờ trình chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035; Thảo luận về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì và điều hành phiên họp toàn thể tại hội trường Diên Hồng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đầu giờ sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Với 444/444 đại biểu Quốc hội tham gia tán thành, đạt tỷ lệ 100%, Quốc hội thông qua việc bổ sung Chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Trước đó, trình bày Tờ trình, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh nêu rõ: Chương trình bổ sung 6 nội dung: xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch theo trình tự, thủ tục rút gọn; xem xét quyết định chủ trương đầu tư ba dự án xây dựng đường bộ cao tốc gồm: cao tốc Bảo Hà-Lai Châu, đoạn Bảo Hà-Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum; cao tốc Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Việc điều chỉnh cũng nêu việc xem xét, thảo luận, quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp hai nội dung: báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật; giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...

Bảo vệ công trình an ninh quốc gia trước thách thức mới

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Đoàn Quảng Ninh) cho rằng, việc hoàn thiện dự án Luật cần quán triệt ba nguyên tắc: bảo vệ an ninh quốc gia phải chủ động, chặt chẽ, từ sớm, từ xa; phân cấp phải đi đôi với trách nhiệm, thủ tục phải rõ ràng, có thời hạn; phối hợp phải xác định được đầu mối, cơ chế xử lý cụ thể.

Đại biểu Phạm Thị Phương (Lào Cai) đề nghị cần cụ thể hóa cơ chế phối hợp tại khu vực biên giới; xác định rõ đầu mối điều phối, thẩm quyền chỉ huy khi xảy ra sự cố, trách nhiệm trao đổi thông tin và huy động lực lượng hỗ trợ giữa các lực lượng: Công an, Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng), chính quyền địa phương và đơn vị vận hành công trình.

Góp ý vào dự thảo luật, đại biểu Lương Đình Hưng (Đoàn Nghệ An) cho biết, cần làm rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các bộ chuyên ngành trong công tác bảo vệ công trình.

Giải trình trước Quốc hội một số vấn đề đại biểu quan tâm về dự án Luật, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh: Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, các phương thức tấn công, xâm phạm công trình rất đa dạng, khó lường, không có tiền lệ, nên các biện pháp đang được quy định trong dự thảo Luật cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan chưa thể bảo đảm đối phó toàn diện với mọi nguy cơ đe dọa, tấn công, phá hoại. Vì vậy, dự thảo Luật bổ sung quy định này để tạo cơ chế giúp kịp thời quyết định việc bảo vệ các công trình quan trọng về an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chế độ theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW của Trung ương về Chiến lược an ninh quốc gia.

Đối với công trình an ninh, khu an ninh, công trình quan trọng khác liên quan an ninh quốc gia, cơ quan soạn thảo đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, trong đó, sẽ quy định cụ thể các loại công trình được xem xét đưa vào Danh mục công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia loại 1, 2, 3 bao gồm các công trình điện, dầu khí, viễn thông, dữ liệu, tài chính, giao thông, hạ tầng số, các công trình khác nếu đáp ứng đủ tiêu chí.

Cuối giờ sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Khơi thông nguồn lực quốc gia

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Tán thành hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công, nhất là quy định gắn danh mục, mức vốn đầu tư công với kế hoạch tài chính 5 năm và tích hợp kế hoạch đầu tư công hằng năm vào dự toán ngân sách.

Từ góc độ làm luật, đại biểu Bùi Văn Dũng (Đoàn Thanh Hóa) đề nghị bổ sung cơ chế ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương hoặc bổ sung dự toán cho hai Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thực hiện; giao Chính phủ quy định điều kiện, thẩm quyền, thủ tục bảo đảm kịp thời, đúng mục đích, không trùng nhiệm vụ chi, gắn với trách nhiệm kiểm tra, báo cáo.

Đại biểu Tô Ái Vang (Đoàn Cần Thơ) phản ánh thực tế sau sáp nhập, quy mô dân số và địa bàn tăng gấp đôi, cần áp dụng hệ số khuyến khích theo quy mô diện tích, dân số và lộ trình chuyển tiếp, bảo đảm tổng dự toán chi thường xuyên của đơn vị hành chính mới không thấp hơn trước khi sáp nhập trong thời hạn tối thiểu 5 năm; bổ sung quy định để lại toàn bộ hoặc tối thiểu 70% số kinh phí chi thường xuyên tiết kiệm được từ quỹ phụ cấp, quỹ lương do tinh giản biên chế cho ngân sách xã nhằm tái đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số, chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức cấp xã.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống ma túy, tội phạm

Cuối giờ chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Các ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì xây dựng Chương trình tiếp tục rà soát, đối chiếu các nhiệm vụ cụ thể có nội dung tương đồng, giao thoa với các chương trình mục tiêu quốc gia khác; làm rõ phạm vi, đối tượng, địa bàn, sản phẩm đầu ra và nguồn kinh phí thực hiện; nghiên cứu phương án lồng ghép phù hợp đối với các nội dung có thể tích hợp, bảo đảm không trùng lặp về nhiệm vụ, kinh phí, phát huy hiệu quả nguồn lực trong thực hiện.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Giang (Đoàn Đắk Lắk) đề nghị Chính phủ cụ thể hóa các tiêu chí phân bổ vốn trên cơ sở mức độ phức tạp về ma túy, tội phạm, đặc điểm địa bàn biên giới, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế-xã hội và khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương.

Trước đó, Bộ trưởng Công an trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026- 2035. Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết: Mục tiêu của Chương trình là nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng, chống ma túy và tội phạm; lấy người dân làm trung tâm, địa bàn cấp xã là nền tảng, ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư trang thiết bị, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả trong phòng, chống ma túy và tội phạm; lấy phòng ngừa là chính, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở nhằm kéo giảm bền vững tội phạm, giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy...