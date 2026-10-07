Mỹ: Cặp vợ chồng nhập cư bị cáo buộc ngược đãi 21 trẻ em do mang thai hộ

Công tố viên quận Los Angeles, Mỹ ngày 6/10 cáo buộc một người nhập cư Trung Quốc giàu có cùng vợ đã có 21 người con thông qua một kế hoạch mang thai hộ và nuôi những đứa trẻ trong một “căn nhà kinh hoàng”.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy ngôi nhà của Guojun Xuan và Silvia Zhang. Ảnh: AP

Guojun Xuan, 66 tuổi, và Silvia Zhang, 39 tuổi, sống tại Arcadia, ngoại ô Los Angeles, bị cáo buộc tìm phụ nữ trên khắp nước Mỹ làm người mang thai hộ, đồng thời che giấu việc họ sử dụng nhiều người mang thai hộ để sinh con. Công tố viên quận Los Angeles Nathan Hochman cho biết những đứa trẻ, từ 2 tháng đến 13 tuổi, bị các bảo mẫu đánh đập hằng ngày trong căn nhà được mô tả là “địa ngục”, trong khi cặp vợ chồng theo dõi qua hệ thống camera giám sát.

Ngày 6/10, cặp vợ chồng này bị bắt tại nhà riêng ở Arcadia, cách trung tâm Los Angeles khoảng 20 km về phía Đông Bắc. Hai người đối mặt với nhiều cáo buộc ngược đãi trẻ em, âm mưu ngược đãi trẻ em, che giấu tội phạm và cản trở nhân chứng.

Tại buổi ra hầu tòa diễn ra cùng ngày ở thành phố Pasadena, cặp vợ chồng này không nhận tội và bác bỏ mọi cáo buộc. Công tố viên đề nghị mức tiền bảo lãnh 100 triệu USD cho mỗi người, do tính chất nghiêm trọng của các cáo buộc và lo ngại họ có thể bỏ trốn.

Phó Công tố viên quận Los Angeles MacKenzie Teymouri cho biết cặp vợ chồng này có hơn 200 tài khoản ngân hàng cá nhân và 70 tài khoản doanh nghiệp, với tổng giá trị các giao dịch chuyển tiền hằng năm lên tới 250 triệu USD. Hai người được cho là có hộ chiếu Mỹ, Mexico và Trung Quốc, dù các điều tra viên chưa xác định được tất cả các hộ chiếu này có hợp pháp hay không. Công tố viên cho biết họ đã sử dụng hộ chiếu giả để mở một số tài khoản ngân hàng.

Theo bà Teymouri, trong quá trình khám xét nhà riêng của cặp vợ chồng, các điều tra viên phát hiện một sao kê ngân hàng cho thấy số dư hơn 70 triệu USD trong một tài khoản, cùng nhiều tài sản như các tác phẩm điêu khắc cổ và rượu cao cấp, với tổng giá trị gần 10 triệu USD.

Thẩm phán Tòa Thượng thẩm quận Los Angeles Kerry White quyết định mức tiền bảo lãnh tại ngoại 20 triệu USD cho mỗi người, đồng thời yêu cầu họ quản thúc tại gia và cấm đến thăm các con.

Năm ngoái, 15 trẻ em được đưa khỏi căn nhà sang trọng của cặp vợ chồng sau khi có tố cáo ngược đãi. Sáu trẻ khác sống ở nơi khác cũng được tìm thấy. Phần lớn trong số 21 trẻ ở độ tuổi 1-3 tuổi. Cảnh sát cho rằng Zhang đã sinh một hoặc hai người con, trong khi những đứa trẻ còn lại được sinh bởi những phụ nữ mang thai hộ.

Theo công tố viên, cặp vợ chồng thành lập một đơn vị dịch vụ mang thai hộ mang tên Mark Surrogacy và điều hành ngay tại nhà để tuyển người mang thai hộ trên khắp nước Mỹ. Họ bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch, nói với một số phụ nữ rằng họ không thể có con, trong khi lại cho những người khác hiểu rằng họ chỉ có một con và muốn có thêm một thành viên trong gia đình.

Công tố viên Hochman cho biết động cơ của cặp vợ chồng cũng như quan hệ huyết thống của những đứa trẻ vẫn đang được điều tra.