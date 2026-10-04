Nắng nóng bao trùm trận Dodgers - Braves tại Los Angeles

Trận mở màn vòng Division Series của National League (NLDS), thuộc vòng play-off Giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB), giữa Los Angeles Dodgers và Atlanta Braves ngày 3/10 diễn ra trong cái nóng lên tới 100 độ F (khoảng 37,8 độ C), mức nhiệt cao thứ hai từng được ghi nhận ở một trận play-off tại sân Dodger Stadium. Dù nhiệt độ cảm nhận có lúc lên tới 105 độ F (khoảng 40,6 độ C), hơn 50.000 khán giả vẫn có mặt trên sân.

Người hâm mộ tìm cách chống chọi với nắng nóng trong hiệp đầu trận 1 thuộc loạt Division Series của National League giữa Los Angeles Dodgers và Atlanta Braves tại Los Angeles, ngày 3/10/2026. Ảnh: AP.

Trận đấu bắt đầu lúc 13h giờ địa phương, khi bóng râm trở thành thứ hiếm hoi trên các khán đài. Nhiệt độ 100 độ F chỉ thấp hơn kỷ lục 103 độ F (khoảng 39,4 độ C) được ghi nhận ở trận đầu tiên của World Series năm 2017.

Los Angeles Dodgers cuối cùng đánh bại Atlanta Braves 5-3. Cầu thủ ném bóng Tarik Skubal của Dodgers bày tỏ sự khâm phục đối với những khán giả đã tới sân trong điều kiện khắc nghiệt.

“Tôi rất trân trọng những người hâm mộ đã tới đây. Điều đó không hề dễ dàng” - cầu thủ Tarik Skubal của Dodgers nói. “Mặt trời chiếu xuống chúng tôi suốt cả trận. Hy vọng mọi người đã mang theo kem chống nắng".

Ban tổ chức công bố số khán giả có mặt là 50.194 người, dù vẫn còn nhiều ghế trống trong bối cảnh nhiệt độ cảm nhận lên tới 105 độ F (khoảng 40,6 độ C).

Trước trận, các cầu thủ Atlanta Braves dường như không quá bận tâm tới nắng gắt, bầu trời không mây và nhiệt độ liên tục tăng nhưng họ vẫn ra sân tập đánh bóng. Trong khi đó, các cầu thủ Dodgers, đội đương kim vô địch World Series hai mùa liên tiếp, lựa chọn ở trong nhà.

“Đừng quên rằng chúng tôi đến từ Atlanta” - HLV Walt Weiss của Braves nói trước trận. "Đây không phải yếu tố quá lớn".

Cầu thủ Lane Thomas của Braves cũng cho rằng mức 98 độ F (khoảng 36,7 độ C) tại Los Angeles thậm chí còn dễ chịu hơn cùng mức nhiệt ở Atlanta.

Một số cổ động viên Braves cũng có cảm nhận tương tự. Bà Helen Greene đến từ Valdosta, bang Georgia, ngồi dưới nắng cách khu vực kỹ thuật của đội khách chín hàng ghế và cùng chồng liên tục uống nước để tránh mất nước.

“Trời nóng, nhưng không đến mức quá tệ” - bà Greene nói. “Nếu ở Atlanta thì giờ này tôi đã phải buộc tóc lên rồi".

Khán giả Christopher Hernández đến từ Long Beach cùng bạn gái ngồi dưới nắng phía sau khu vực kỹ thuật của Dodgers, dùng khăn để che đầu. Anh mang theo một chai nhựa màu xanh có gắn quạt và bộ phận phun nước.

“Chúng tôi chơi thể thao nên biết cảm giác thi đấu trong trời nóng như thế nào và cũng biết cách đối phó với cái nóng” - anhHernández nói. “Thực ra không tệ như mọi người nghĩ".

Cầu thủ ném bóng dự bị Brent Suter của Braves, người tốt nghiệp Đại học Harvard năm 2012 với chuyên ngành khoa học môi trường và chính sách công, cho rằng mức nhiệt 100 độ F vào tháng 10 tại Los Angeles là điều bất thường.

“Hiện tượng El Niño mạnh là một yếu tố đáng chú ý. Thách thức lớn đối với cả hai đội là duy trì đủ nước và chất điện giải, đặc biệt với các cầu thủ phải thi đấu liên tục trên sân” - anh Suter nói trước trận đấu.

Các đợt nóng ngắn trong tháng 10 không phải điều hiếm gặp ở Los Angeles. Tuy nhiên, cảnh báo nắng nóng cực đoan lần này được dự báo kéo dài ít nhất một tuần, khiến nhiệt độ cao hơn bình thường từ 10-15 độ F (khoảng 5,6-8,3 độ C). Nhiệt độ cao trung bình tại Los Angeles vào đầu tháng 10 thường là khoảng 81 độ F (27 độ C).

Trong quá trình hai đội thi đấu, các đội cấp cứu y tế túc trực tại những vị trí quen thuộc quanh sân, sẵn sàng xử lý các trường hợp sốc nhiệt, mất nước, đổ mồ hôi quá mức do tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Ban tổ chức giải đấu cũng khuyến cáo người hâm mộ đội mũ và dùng kem chống nắng. Khán giả được phép mang vào sân đồ uống không cồn đựng trong chai nhựa còn nguyên niêm phong có dung tích tối đa 1 lít, cũng như các chai nước rỗng có thể tái sử dụng. Các trạm tiếp nước và vòi uống nước được bố trí tại nhiều khu vực trong sân vận động.