Cựu thí sinh “American Idol” lĩnh án tù chung thân vì sát hại vợ

Caleb Flynn, người từng tham gia chương trình “American Idol” năm 2013, đã bị tuyên án tù chung thân, không được xét tha tù trước thời hạn vì sát hại vợ, Ashley Flynn, 37 tuổi, một giáo viên kiêm huấn luyện viên bóng chuyền.

Caleb Flynn bị tuyên án tù chung thân, không được xét tha tù trước thời hạn vì sát hại vợ. Ảnh: AP.

Flynn, 40 tuổi, là cựu mục sư âm nhạc tại bang Ohio, Mỹ. Thẩm phán cho biết Flynn đã lợi dụng đức tin Cơ Đốc để thao túng người khác và không thể hiện sự hối hận về hành động của mình. Trước khi nhận án, Flynn xin lỗi gia đình nhưng vẫn khẳng định mình không sát hại vợ.

Các công tố viên cho biết Flynn đã dàn dựng một vụ đột nhập tại nhà riêng ở Tipp City, ngoại ô phía Bắc thành phố Dayton, vào tháng 2 và khai rằng một kẻ trộm đã bắn chết Ashley khi bà đang ngủ. Theo các công tố viên, Flynn muốn chấm dứt cuộc hôn nhân để đến với người tình. Đêm trước vụ nổ súng, Flynn nhắn tin cho người tình: “Anh chọn em. Anh đã tự do. Hành động sẽ diễn ra vào ngày mai”.

Các công tố viên cho biết Flynn không muốn mất quyền nuôi con gái, công việc lương cao tại doanh nghiệp gia đình của vợ hay vị trí của mình trong nhà thờ. Dù khẩu súng được sử dụng trong vụ án không được tìm thấy, các công tố viên cho biết dấu vân tay và ADN của Flynn được tìm thấy tại hiện trường. Dữ liệu từ các thiết bị của ông cũng cho thấy Flynn đã di chuyển quanh nhà, trái với lời khai rằng ông đang ngủ vào thời điểm vợ bị bắn.

Alleigha Botner, người tình của Flynn, khai rằng cô gặp ông năm 2022, khi đang là thực tập sinh 20 tuổi tại nhà thờ nơi ông làm việc, và hai người duy trì quan hệ tình cảm trong hơn một năm. Botner cho biết Flynn từng nói ông căm ghét vợ và có ý định sát hại bà.

Khi xuất hiện trong “American Idol” năm 2013, Flynn chia sẻ với khán giả rằng vợ đã khuyến khích ông theo đuổi ước mơ tham gia cuộc thi ca hát. Khi đó, Flynn biểu diễn trước các giám khảo Mariah Carey, Randy Jackson và Nicki Minaj nhưng không vượt qua vòng tuyển chọn để bước vào vòng thi chính tại Hollywood.