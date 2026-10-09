Nga hoàn tất giám sát y tế sau ca tử vong vì viêm phổi chưa rõ nguyên nhân

Giới chức Nga ngày 8/10 cho biết nước này đã hoàn tất công tác giám sát y tế sau ca tử vong vì viêm phổi chưa rõ nguyên nhân tại Viện Nghiên cứu chống dịch hạch Irkutsk, tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga. Các xét nghiệm không phát hiện mầm bệnh nguy hiểm.

Viện Nghiên cứu chống dịch hạch Irkutsk. Ảnh: AP

Theo thông báo của Cơ quan Giám sát Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Phúc lợi con người Nga (Rospotrebnadzor), toàn bộ các biện pháp phòng ngừa đã được hoàn tất. Thời gian theo dõi y tế đối với những người tiếp xúc với bệnh nhân cũng đã kết thúc, không ghi nhận trường hợp nào xuất hiện biểu hiện bất thường về sức khỏe liên quan đến bệnh truyền nhiễm.

Kết quả gần 5.000 xét nghiệm trong phòng thí nghiệm không phát hiện vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm. Cơ quan này đánh giá tình hình vệ sinh dịch tễ tại tỉnh Irkutsk ổn định, đồng thời cho biết đã cung cấp đầy đủ thông tin về các biện pháp được triển khai cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) theo Điều lệ Y tế quốc tế. Theo thông báo trên, WHO cũng xác nhận không có nguy cơ xảy ra tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng liên quan đến vụ việc tại thành phố Irkutsk.

Trước đó, ngày 4/10, Rospotrebnadzor cho biết đã triển khai các biện pháp cần thiết sau khi một nữ nhân viên của Viện Nghiên cứu chống dịch hạch Irkutsk, tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga, được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Các xét nghiệm mở rộng trên mẫu bệnh phẩm không phát hiện vi sinh vật liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của bệnh nhân. Kết quả kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu an toàn sinh học tại viện nghiên cứu cũng không phát hiện sự cố trong quá trình làm việc với các vi sinh vật gây bệnh.