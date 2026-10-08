WHO đề nghị Nga cung cấp thêm thông tin về ca nghi mắc dịch hạch thể phổi

Maria Van Kerkhove, Giám đốc phụ trách Quản lý Dịch bệnh và Đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/10 cho biết cơ quan này chưa xác định được nguyên nhân khiến một nhân viên phòng thí nghiệm tại Siberia, Nga tử vong, đồng thời đề nghị Mát-xcơ-va cung cấp thêm thông tin về trường hợp làm dấy lên lo ngại về khả năng mắc dịch hạch thể phổi.

Viện Nghiên cứu chống dịch hạch Irkutsk, Nga. Ảnh: AP.

Theo bà Maria Van Kerkhove, WHO chưa xác định được “tác nhân gây bệnh” khiến nữ nhân viên này tử vong ngày 2/10. Một số thông tin chưa được xác nhận tại Nga cho rằng người này tử vong do dịch hạch thể phổi, một dạng dịch hạch hiếm gặp nhưng nghiêm trọng và có thể lây từ người sang người.

Tuy nhiên, cơ quan giám sát y tế công cộng Rospotrebnadzor của Nga không đề cập đến dịch hạch thể phổi. Cơ quan này chỉ cho biết nữ nhân viên mắc bệnh viêm phổi “chưa rõ nguyên nhân” và các xét nghiệm diện rộng không phát hiện bằng chứng cho thấy bệnh do bất kỳ tác nhân gây bệnh nào mà cô từng tiếp xúc tại Viện Nghiên cứu chống dịch hạch Irkutsk gây ra.

“Chúng tôi không hiểu cô ấy bị lây nhiễm như thế nào. Chúng tôi cần thông tin kịp thời, thường xuyên và cần câu trả lời cho những vấn đề đã đặt ra”, bà Van Kerkhove nói, đồng thời cho biết WHO đã gửi câu hỏi tới các đồng nghiệp Nga và tiếp tục yêu cầu làm rõ thêm thông tin.

WHO cho biết Nga đã cách ly khoảng 200 người từng tiếp xúc với bệnh nhân và triển khai các biện pháp phòng ngừa, gồm truy vết, theo dõi sức khỏe và xét nghiệm. Nhà chức trách Nga cho biết chưa phát hiện thêm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nào ngoài 2 ca mắc COVID-19 và 2 ca nhiễm rhinovirus trong số những người tiếp xúc.

Một số chuyên gia cho rằng các biện pháp y tế của Nga được triển khai nhanh chóng và nghiêm túc, nhưng việc thiếu minh bạch về thông tin đang làm gia tăng sự hoài nghi.

Dịch hạch thể phổi và dịch hạch thể hạch đều do cùng một loại vi khuẩn gây ra. Dịch hạch thể phổi xảy ra khi hít phải vi khuẩn, khiến phổi bị nhiễm trùng. Loại vi khuẩn này có tên là Yersinia pestis và chưa được loại bỏ hoàn toàn, nhưng không dễ lây truyền và có thể điều trị bằng thuốc kháng sinh.